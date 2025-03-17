От диетического рабства к свободе: как удержать вес и есть всё, что хочется

Кажется, что удержать достигнутый вес — непосильная задача. Человек худеет, радуется результату, а через несколько месяцев замечает, что килограммы вернулись. Почему так происходит? Дело не только в питании, но и в естественных механизмах тела и психологии, которые заставляют нас возвращаться к прежним привычкам.
Для нашего тела диета — это стресс и угроза выживанию. Когда калорий становится меньше, а нагрузки растут, организм реагирует естественным способом:
Как только строгие ограничения ослабевают, запускается механизм компенсации. Аппетит возрастает, пища усваивается лучше, а тело старается запастись жиром на случай нового "кризиса". Чем жестче была диета, тем сильнее будет откат.
Помимо физиологических факторов, в игру вступает психология. Пока цель — похудение, у человека есть четкий ориентир, но после достижения результата мотивация исчезает.
Строгая диета — временный успех — усталость от контроля — расслабление — набор веса — чувство вины — новый цикл похудения
Когда еда перестает быть утешением, а тело не испытывает стресса из-за резких изменений, маятник веса останавливается. Килограммы больше не "гуляют", а самочувствие становится стабильным.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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