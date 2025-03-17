Арахис и похудение: жирная ловушка или полезный перекус? Вся правда без мифов

Арахис — популярный продукт, который часто вызывает споры. С одной стороны, он богат белком, полезными жирами и клетчаткой, с другой — высококалориен и может провоцировать аллергию. Можно ли его есть при похудении и в каком количестве?
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арахис
Что содержится в арахисе
На 100 г сырых ядер приходится
Калорийность - 630 ккал.
Белки - 26 г.
Жиры - 45 г (преимущественно ненасыщенные).
Углеводы - 9 г.
Клетчатка - 8-10 г.
Витамины - E, B1, B3, B5, B6, фолиевая кислота.
Минералы - магний, фосфор, калий, железо, цинк
Арахис — сытный продукт, который может быть полезным в небольших количествах.
Польза арахиса при снижении веса
Белок: помогает сохранить мышечную массу и снижает чувство голода.
Полезные жиры: поддерживают здоровье сердца и улучшают обмен веществ.
Клетчатка: нормализует пищеварение и замедляет всасывание углеводов.
Низкий гликемический индекс: арахис не вызывает резких скачков сахара в крови.
Удобный перекус: его можно взять с собой и использовать в разных блюдах.
Возможный вред и ограничения
Калорийность: 20-30 г арахиса содержат до 180 ккал, что может привести к набору веса при чрезмерном употреблении.
Избыток омега-6: дисбаланс жирных кислот может провоцировать воспалительные процессы.
Аллергия: арахис — один из сильнейших аллергенов.
Жареный и соленый арахис: теряет часть полезных свойств и содержит лишний жир и соль.
Как правильно есть арахис при похудении
Рекомендуемая порция: 20-30 г в день (15-20 ядрышек).
Выбирайте: сырой или слегка поджаренный без соли и масла.
Добавляйте: в каши, салаты, йогурты или смузи.
Арахисовая паста: можно ли при похудении
Да, но в ограниченном количестве.
Полезные свойства: содержит белок, клетчатку и жирные кислоты.
Высокая калорийность: около 600 ккал на 100 г.
Как употреблять: не более 1-2 чайных ложек в день.
Арахис может быть частью здорового рациона, но важно соблюдать умеренность. Оптимальная порция — до 30 г в день, а лучше выбирать натуральный арахис без добавок.
Уточнения
Ара́хис культу́рный, арахис подзе́мный или земляно́й оре́х (лат. Árachis hypogaéa) — растение; вид рода Арахис семейства Бобовые (Fabaceae), важная сельскохозяйственная культура, возделываемая в промышленных масштабах ради съедобных семян.