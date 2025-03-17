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Арахис и похудение: жирная ловушка или полезный перекус? Вся правда без мифов

2:40
Спорт

Арахис — популярный продукт, который часто вызывает споры. С одной стороны, он богат белком, полезными жирами и клетчаткой, с другой — высококалориен и может провоцировать аллергию. Можно ли его есть при похудении и в каком количестве?

арахис
Фото: commons.wikimedia.org by Flyingdream, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
арахис

Что содержится в арахисе

На 100 г сырых ядер приходится

  • Калорийность - 630 ккал.
  • Белки - 26 г.
  • Жиры - 45 г (преимущественно ненасыщенные).
  • Углеводы - 9 г.
  • Клетчатка - 8-10 г.
  • Витамины - E, B1, B3, B5, B6, фолиевая кислота.
  • Минералы - магний, фосфор, калий, железо, цинк

Арахис — сытный продукт, который может быть полезным в небольших количествах.

Польза арахиса при снижении веса

  • Белок: помогает сохранить мышечную массу и снижает чувство голода.
  • Полезные жиры: поддерживают здоровье сердца и улучшают обмен веществ.
  • Клетчатка: нормализует пищеварение и замедляет всасывание углеводов.
  • Низкий гликемический индекс: арахис не вызывает резких скачков сахара в крови.
  • Удобный перекус: его можно взять с собой и использовать в разных блюдах.

Возможный вред и ограничения

  • Калорийность: 20-30 г арахиса содержат до 180 ккал, что может привести к набору веса при чрезмерном употреблении.
  • Избыток омега-6: дисбаланс жирных кислот может провоцировать воспалительные процессы.
  • Аллергия: арахис — один из сильнейших аллергенов.
  • Жареный и соленый арахис: теряет часть полезных свойств и содержит лишний жир и соль.

Как правильно есть арахис при похудении

  • Рекомендуемая порция: 20-30 г в день (15-20 ядрышек).
  • Выбирайте: сырой или слегка поджаренный без соли и масла.
  • Добавляйте: в каши, салаты, йогурты или смузи.

Арахисовая паста: можно ли при похудении

Да, но в ограниченном количестве.

  • Полезные свойства: содержит белок, клетчатку и жирные кислоты.
  • Высокая калорийность: около 600 ккал на 100 г.
  • Как употреблять: не более 1-2 чайных ложек в день.

Арахис может быть частью здорового рациона, но важно соблюдать умеренность. Оптимальная порция — до 30 г в день, а лучше выбирать натуральный арахис без добавок.

Уточнения

Ара́хис культу́рный, арахис подзе́мный или земляно́й оре́х (лат. Árachis hypogaéa) — растение; вид рода Арахис семейства Бобовые (Fabaceae), важная сельскохозяйственная культура, возделываемая в промышленных масштабах ради съедобных семян.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Арахис и похудение: жирная ловушка или полезный перекус? Вся правда без мифов
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