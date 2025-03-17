Арахис и похудение: жирная ловушка или полезный перекус? Вся правда без мифов

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Арахис — популярный продукт, который часто вызывает споры. С одной стороны, он богат белком, полезными жирами и клетчаткой, с другой — высококалориен и может провоцировать аллергию. Можно ли его есть при похудении и в каком количестве?

Фото: commons.wikimedia.org by Flyingdream, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ арахис

Что содержится в арахисе

На 100 г сырых ядер приходится

Калорийность - 630 ккал.

- 630 ккал. Белки - 26 г.

- 26 г. Жиры - 45 г (преимущественно ненасыщенные).

- 45 г (преимущественно ненасыщенные). Углеводы - 9 г.

- 9 г. Клетчатка - 8-10 г.

- 8-10 г. Витамины - E, B1, B3, B5, B6, фолиевая кислота.

- E, B1, B3, B5, B6, фолиевая кислота. Минералы - магний, фосфор, калий, железо, цинк

Арахис — сытный продукт, который может быть полезным в небольших количествах.

Польза арахиса при снижении веса

Белок: помогает сохранить мышечную массу и снижает чувство голода.

помогает сохранить мышечную массу и снижает чувство голода. Полезные жиры: поддерживают здоровье сердца и улучшают обмен веществ.

поддерживают здоровье сердца и улучшают обмен веществ. Клетчатка: нормализует пищеварение и замедляет всасывание углеводов.

нормализует пищеварение и замедляет всасывание углеводов. Низкий гликемический индекс: арахис не вызывает резких скачков сахара в крови.

арахис не вызывает резких скачков сахара в крови. Удобный перекус: его можно взять с собой и использовать в разных блюдах.

Возможный вред и ограничения

Калорийность: 20-30 г арахиса содержат до 180 ккал, что может привести к набору веса при чрезмерном употреблении.

20-30 г арахиса содержат до 180 ккал, что может привести к набору веса при чрезмерном употреблении. Избыток омега-6: дисбаланс жирных кислот может провоцировать воспалительные процессы.

дисбаланс жирных кислот может провоцировать воспалительные процессы. Аллергия: арахис — один из сильнейших аллергенов.

арахис — один из сильнейших аллергенов. Жареный и соленый арахис: теряет часть полезных свойств и содержит лишний жир и соль.

Как правильно есть арахис при похудении

Рекомендуемая порция: 20-30 г в день (15-20 ядрышек).

20-30 г в день (15-20 ядрышек). Выбирайте: сырой или слегка поджаренный без соли и масла.

сырой или слегка поджаренный без соли и масла. Добавляйте: в каши, салаты, йогурты или смузи.

Арахисовая паста: можно ли при похудении

Да, но в ограниченном количестве.

Полезные свойства: содержит белок, клетчатку и жирные кислоты.

содержит белок, клетчатку и жирные кислоты. Высокая калорийность: около 600 ккал на 100 г.

около 600 ккал на 100 г. Как употреблять: не более 1-2 чайных ложек в день.

Арахис может быть частью здорового рациона, но важно соблюдать умеренность. Оптимальная порция — до 30 г в день, а лучше выбирать натуральный арахис без добавок.

Уточнения

Ара́хис культу́рный, арахис подзе́мный или земляно́й оре́х (лат. Árachis hypogaéa) — растение; вид рода Арахис семейства Бобовые (Fabaceae), важная сельскохозяйственная культура, возделываемая в промышленных масштабах ради съедобных семян.

