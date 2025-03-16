Прощай, ушки на бедрах: 7 упражнений, которые помогут сделать талию осиной, а ноги стройными

Хочешь подтянутую талию и стройные бедра, но жировые отложения не хотят уходить? Эти зоны — одни из самых сложных для проработки, но их можно скорректировать с помощью правильно подобранных упражнений. Мы собрали 7 эффективных движений, которые помогут сделать фигуру более рельефной и избавиться от "ушек" на бедрах.
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Упражнение на растяжку тела
Главное преимущество этой тренировки — она выполняется на полу, без прыжков и дополнительного оборудования, что делает ее идеальной даже для новичков.
7 упражнений от боков и галифе
Скручивание колено-локоть + мах ногой на боку
Что дает
Укрепляет пресс, косые мышцы живота и боковую поверхность бедра.
Как выполнять
Ляг на бок, нижняя рука на полу, вторая за головой.
Подними корпус, подтяни колено к локтю.
Затем выпрями ногу и сделай мах вверх.
Удерживай пресс в напряжении.
Сколько: 14-16 повторений.
Боковое подтягивание колена
Что дает
Прорабатывает косые мышцы и боковые части бедер.
Как выполнять
Лежа на боку, нижнюю ногу слегка согни, верхнюю оставь прямой.
Подтяни колено к корпусу, напрягая бедро и пресс.
Вернись в исходное положение.
Сколько: 14-16 повторений.
Мах ногой перед собой
Что дает
Укрепляет ягодицы, внутреннюю и внешнюю поверхность бедер.
Как выполнять
Лежа на боку, вытяни верхнюю ногу вперед.
Подними ее вверх, затем медленно опусти.
Следи за тем, чтобы корпус оставался стабильным.
Сколько: 14-16 повторений.
Пульсация ногой перед собой
Что дает
Интенсивно нагружает бедра и ягодицы.
Как выполнять
Подними вытянутую ногу вперед.
Выполняй небольшие пульсирующие движения вверх-вниз.
Не задерживай дыхание.
Сколько: 25-30 пульсаций.
Повтори все предыдущие упражнения на другой бок.
Косые скручивания колено-локоть
Что дает
Формирует рельефную талию, убирает жир с боков.
Как выполнять
Ляг на спину, согни ноги в коленях.
Подними корпус, подтягивая локоть к противоположному колену.
Вернись в исходное положение.
Сколько: 14-16 повторений.
Дворники — повороты согнутых ног
Что дает
Укрепляет пресс, поясницу и косые мышцы.
Как выполнять
Ляг на спину, руки вытянуты в стороны.
Подними согнутые ноги, опусти их в одну сторону, не касаясь пола.
Вернись в центр, повтори в другую сторону.
Сколько: 14-16 повторений.
Мах ногой в боковой планке на колене
Что дает
Подтягивает бедра, укрепляет мышцы кора.
Как выполнять
Встань в боковую планку, опираясь на локоть и колено.
Подними верхнюю ногу вверх, затем плавно опусти.
Держи спину ровной, живот в напряжении.
Сколько: 12-14 повторений.
Заключение
Если делать этот комплекс 3-4 раза в неделю, уже через месяц можно увидеть изменения в зоне талии и бедер. Главное — регулярность, правильная техника и сбалансированное питание. Добавь эти упражнения в свою тренировку, и фигура станет более стройной и подтянутой!
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.