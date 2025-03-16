Прощай, ушки на бедрах: 7 упражнений, которые помогут сделать талию осиной, а ноги стройными

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Хочешь подтянутую талию и стройные бедра, но жировые отложения не хотят уходить? Эти зоны — одни из самых сложных для проработки, но их можно скорректировать с помощью правильно подобранных упражнений. Мы собрали 7 эффективных движений, которые помогут сделать фигуру более рельефной и избавиться от "ушек" на бедрах.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Главное преимущество этой тренировки — она выполняется на полу, без прыжков и дополнительного оборудования, что делает ее идеальной даже для новичков.

7 упражнений от боков и галифе

Скручивание колено-локоть + мах ногой на боку

Что дает

Укрепляет пресс, косые мышцы живота и боковую поверхность бедра.

Как выполнять

Ляг на бок, нижняя рука на полу, вторая за головой.

Подними корпус, подтяни колено к локтю.

Затем выпрями ногу и сделай мах вверх.

Удерживай пресс в напряжении.

Сколько: 14-16 повторений.

Боковое подтягивание колена

Что дает

Прорабатывает косые мышцы и боковые части бедер.

Как выполнять

Лежа на боку, нижнюю ногу слегка согни, верхнюю оставь прямой.

Подтяни колено к корпусу, напрягая бедро и пресс.

Вернись в исходное положение.

Сколько: 14-16 повторений.

Мах ногой перед собой

Что дает

Укрепляет ягодицы, внутреннюю и внешнюю поверхность бедер.

Как выполнять

Лежа на боку, вытяни верхнюю ногу вперед.

Подними ее вверх, затем медленно опусти.

Следи за тем, чтобы корпус оставался стабильным.

Сколько: 14-16 повторений.

Пульсация ногой перед собой

Что дает

Интенсивно нагружает бедра и ягодицы.

Как выполнять

Подними вытянутую ногу вперед.

Выполняй небольшие пульсирующие движения вверх-вниз.

Не задерживай дыхание.

Сколько: 25-30 пульсаций.

Повтори все предыдущие упражнения на другой бок.

Косые скручивания колено-локоть

Что дает

Формирует рельефную талию, убирает жир с боков.

Как выполнять

Ляг на спину, согни ноги в коленях.

Подними корпус, подтягивая локоть к противоположному колену.

Вернись в исходное положение.

Сколько: 14-16 повторений.

Дворники — повороты согнутых ног

Что дает

Укрепляет пресс, поясницу и косые мышцы.

Как выполнять

Ляг на спину, руки вытянуты в стороны.

Подними согнутые ноги, опусти их в одну сторону, не касаясь пола.

Вернись в центр, повтори в другую сторону.

Сколько: 14-16 повторений.

Мах ногой в боковой планке на колене

Что дает

Подтягивает бедра, укрепляет мышцы кора.

Как выполнять

Встань в боковую планку, опираясь на локоть и колено.

Подними верхнюю ногу вверх, затем плавно опусти.

Держи спину ровной, живот в напряжении.

Сколько: 12-14 повторений.

Заключение

Если делать этот комплекс 3-4 раза в неделю, уже через месяц можно увидеть изменения в зоне талии и бедер. Главное — регулярность, правильная техника и сбалансированное питание. Добавь эти упражнения в свою тренировку, и фигура станет более стройной и подтянутой!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

