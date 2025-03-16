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Прощай, ушки на бедрах: 7 упражнений, которые помогут сделать талию осиной, а ноги стройными

3:32
Спорт

Хочешь подтянутую талию и стройные бедра, но жировые отложения не хотят уходить? Эти зоны — одни из самых сложных для проработки, но их можно скорректировать с помощью правильно подобранных упражнений. Мы собрали 7 эффективных движений, которые помогут сделать фигуру более рельефной и избавиться от "ушек" на бедрах.

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Главное преимущество этой тренировки — она выполняется на полу, без прыжков и дополнительного оборудования, что делает ее идеальной даже для новичков.

7 упражнений от боков и галифе

Скручивание колено-локоть + мах ногой на боку

Что дает

  • Укрепляет пресс, косые мышцы живота и боковую поверхность бедра.

Как выполнять

  • Ляг на бок, нижняя рука на полу, вторая за головой.
  • Подними корпус, подтяни колено к локтю.
  • Затем выпрями ногу и сделай мах вверх.
  • Удерживай пресс в напряжении.

Сколько: 14-16 повторений.

Боковое подтягивание колена

Что дает

  • Прорабатывает косые мышцы и боковые части бедер.

Как выполнять

  • Лежа на боку, нижнюю ногу слегка согни, верхнюю оставь прямой.
  • Подтяни колено к корпусу, напрягая бедро и пресс.
  • Вернись в исходное положение.

Сколько: 14-16 повторений.

Мах ногой перед собой

Что дает

  • Укрепляет ягодицы, внутреннюю и внешнюю поверхность бедер.

Как выполнять

  • Лежа на боку, вытяни верхнюю ногу вперед.
  • Подними ее вверх, затем медленно опусти.
  • Следи за тем, чтобы корпус оставался стабильным.

Сколько: 14-16 повторений.

Пульсация ногой перед собой

Что дает

  • Интенсивно нагружает бедра и ягодицы.

Как выполнять

  • Подними вытянутую ногу вперед.
  • Выполняй небольшие пульсирующие движения вверх-вниз.
  • Не задерживай дыхание.

Сколько: 25-30 пульсаций.

Повтори все предыдущие упражнения на другой бок.

Косые скручивания колено-локоть

Что дает

  • Формирует рельефную талию, убирает жир с боков.

Как выполнять

  • Ляг на спину, согни ноги в коленях.
  • Подними корпус, подтягивая локоть к противоположному колену.
  • Вернись в исходное положение.

Сколько: 14-16 повторений.

Дворники — повороты согнутых ног

Что дает

  • Укрепляет пресс, поясницу и косые мышцы.

Как выполнять

  • Ляг на спину, руки вытянуты в стороны.
  • Подними согнутые ноги, опусти их в одну сторону, не касаясь пола.
  • Вернись в центр, повтори в другую сторону.

Сколько: 14-16 повторений.

Мах ногой в боковой планке на колене

Что дает

  • Подтягивает бедра, укрепляет мышцы кора.

Как выполнять

  • Встань в боковую планку, опираясь на локоть и колено.
  • Подними верхнюю ногу вверх, затем плавно опусти.
  • Держи спину ровной, живот в напряжении.

Сколько: 12-14 повторений.

Заключение

Если делать этот комплекс 3-4 раза в неделю, уже через месяц можно увидеть изменения в зоне талии и бедер. Главное — регулярность, правильная техника и сбалансированное питание. Добавь эти упражнения в свою тренировку, и фигура станет более стройной и подтянутой!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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