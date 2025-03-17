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Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей

4:21
Спорт

В последнее время вокруг старинных гирь возник ажиотаж. В интернете появляются объявления "Куплю гири дорого", а в народе ходят слухи, что в этих спортивных снарядах спрятаны драгоценные металлы. Но действительно ли они стоят состояния или это очередная афера? Разбираемся.

Соревновательные гири весом от 8 до 24 кг.
Фото: commons.wikimedia.org by Knuckles, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соревновательные гири весом от 8 до 24 кг.

Откуда пошли слухи о ценности старых гирь

Раньше гири были не просто спортивным инвентарем — они символизировали силу, здоровье и массовую физкультуру. Их выпускали на множестве заводов, но особенно ценятся экземпляры с определенных предприятий, чье качество считалось эталонным. Именно с ними связаны мифы о скрытых сокровищах.

Миф 1: В гирях спрятаны драгоценные металлы

Эта теория напоминает сюжет из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова, где герои пытались найти золото внутри спортивных снарядов. По легенде, раньше гири использовались как тайник для ценных запасов, которые в нужный момент можно было изъять.

Факты:

  • Производство гирь шло серийно, по стандартам.
  • Внутри них — обычный чугун, без полостей для хранения чего-либо.
  • Никогда не зафиксировано случаев обнаружения золота внутри.

Миф 2: В отливке гирь использовали платину и иридий

Еще одна версия гласит, что в некоторых местах гири отливали с добавлением драгоценных металлов.

Факты:

  • Для производства гирь не требовались дорогие примеси.
  • Использование платины не имело экономического смысла.
  • Лабораторные исследования не подтверждали наличие ценных металлов.

Миф 3: Старинные гири намного прочнее современных

Некоторые покупатели утверждают, что старые экземпляры изготовлены по уникальной технологии, и потому они намного долговечнее новых моделей.

Факты:

  • Старые гири действительно отливали из цельного чугуна, что делало их надежными.
  • Современные аналоги бывают разборными, но качественные модели не уступают по прочности.
  • Многие старинные гири сохранились в отличном состоянии, что говорит о высоком качестве.

Как работает схема обмана со старыми гирями?

Всплеск интереса к антикварному инвентарю — результат искусственно созданного спроса. Это классическая схема, когда аферисты раздувают ажиотаж, чтобы перепродавать товар по завышенной цене.

Сценарий мошенничества:

  1. Фейковые объявления: в сети появляются сотни предложений "Срочно куплю гири за большие деньги".
  2. Подогрев интереса: публикуются статьи и видео о "ценности гирь", намекающие на спрятанные сокровища.
  3. Скупка по дешевке: люди начинают массово продавать гири, не разбираясь в реальной стоимости.
  4. Мошенничество с анализами: потенциальным продавцам предлагают оплатить химический анализ, после чего объявляют гирю обычной и исчезают с деньгами.

Сколько на самом деле стоят старинные гири

Реальная стоимость зависит от нескольких факторов

  • Вес (пудовые гири — от 16 кг, двухпудовые — от 32 кг).
  • Производитель (некоторые заводы славились особым качеством).
  • Сохранность (если гиря покрыта ржавчиной — цена ниже).

Средняя цена на рынке

  • 16 кг — 1 500-3 000 руб.
  • 24 кг — 3 000-5 000 руб.
  • 32 кг — 5 000-10 000 руб.

Вывод: если вам предлагают купить гирю за 50 000 руб. и больше — это обман.

Итог: стоит ли покупать старые гири

Покупайте, если

  • Вам нужна прочная гиря для тренировок.
  • Вы хотите коллекционный экземпляр.

Не покупайте, если

  • Вам обещают, что внутри спрятано золото.
  • Просят деньги за анализ металла.
  • Предлагают завышенную цену без объяснения.

Помните: антикварные гири — это просто добротный спортинвентарь, а не золотая жила. Если вы видите подозрительно завышенные цены — скорее всего, перед вами аферисты!

Уточнения

Коллекциони́рование (от лат. collectio "собирание, сбор") — деятельность, в основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное собирание и изучение каких-либо объектов (как правило, однородных или объединённых общностью темы).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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