Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей

4:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

В последнее время вокруг старинных гирь возник ажиотаж. В интернете появляются объявления "Куплю гири дорого", а в народе ходят слухи, что в этих спортивных снарядах спрятаны драгоценные металлы. Но действительно ли они стоят состояния или это очередная афера? Разбираемся.

Фото: commons.wikimedia.org by Knuckles, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соревновательные гири весом от 8 до 24 кг.

Откуда пошли слухи о ценности старых гирь

Раньше гири были не просто спортивным инвентарем — они символизировали силу, здоровье и массовую физкультуру. Их выпускали на множестве заводов, но особенно ценятся экземпляры с определенных предприятий, чье качество считалось эталонным. Именно с ними связаны мифы о скрытых сокровищах.

Миф 1: В гирях спрятаны драгоценные металлы

Эта теория напоминает сюжет из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова, где герои пытались найти золото внутри спортивных снарядов. По легенде, раньше гири использовались как тайник для ценных запасов, которые в нужный момент можно было изъять.

Факты:

Производство гирь шло серийно, по стандартам.

Внутри них — обычный чугун, без полостей для хранения чего-либо.

Никогда не зафиксировано случаев обнаружения золота внутри.

Миф 2: В отливке гирь использовали платину и иридий

Еще одна версия гласит, что в некоторых местах гири отливали с добавлением драгоценных металлов.

Факты:

Для производства гирь не требовались дорогие примеси.

Использование платины не имело экономического смысла.

Лабораторные исследования не подтверждали наличие ценных металлов.

Миф 3: Старинные гири намного прочнее современных

Некоторые покупатели утверждают, что старые экземпляры изготовлены по уникальной технологии, и потому они намного долговечнее новых моделей.

Факты:

Старые гири действительно отливали из цельного чугуна, что делало их надежными.

Современные аналоги бывают разборными, но качественные модели не уступают по прочности.

Многие старинные гири сохранились в отличном состоянии, что говорит о высоком качестве.

Как работает схема обмана со старыми гирями?

Всплеск интереса к антикварному инвентарю — результат искусственно созданного спроса. Это классическая схема, когда аферисты раздувают ажиотаж, чтобы перепродавать товар по завышенной цене.

Сценарий мошенничества:

Фейковые объявления: в сети появляются сотни предложений "Срочно куплю гири за большие деньги". Подогрев интереса: публикуются статьи и видео о "ценности гирь", намекающие на спрятанные сокровища. Скупка по дешевке: люди начинают массово продавать гири, не разбираясь в реальной стоимости. Мошенничество с анализами: потенциальным продавцам предлагают оплатить химический анализ, после чего объявляют гирю обычной и исчезают с деньгами.

Сколько на самом деле стоят старинные гири

Реальная стоимость зависит от нескольких факторов

Вес (пудовые гири — от 16 кг, двухпудовые — от 32 кг).

Производитель (некоторые заводы славились особым качеством).

Сохранность (если гиря покрыта ржавчиной — цена ниже).

Средняя цена на рынке

16 кг — 1 500-3 000 руб.

24 кг — 3 000-5 000 руб.

32 кг — 5 000-10 000 руб.

Вывод: если вам предлагают купить гирю за 50 000 руб. и больше — это обман.

Итог: стоит ли покупать старые гири

Покупайте, если

Вам нужна прочная гиря для тренировок.

Вы хотите коллекционный экземпляр.

Не покупайте, если

Вам обещают, что внутри спрятано золото.

Просят деньги за анализ металла.

Предлагают завышенную цену без объяснения.

Помните: антикварные гири — это просто добротный спортинвентарь, а не золотая жила. Если вы видите подозрительно завышенные цены — скорее всего, перед вами аферисты!

Уточнения

Коллекциони́рование (от лат. collectio "собирание, сбор") — деятельность, в основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное собирание и изучение каких-либо объектов (как правило, однородных или объединённых общностью темы).

