Гиря в доме: тренажёр или дорогой дверной стоппер? Как выбрать такую, которая не убьёт ни ваши руки, ни пол в квартире

3:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гири — универсальный инструмент для силовых тренировок, который можно использовать дома. Однако при выборе подходящей гири важно учитывать несколько факторов, чтобы тренировки были эффективными и безопасными.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Какой вес гири выбрать

Вес гири зависит от уровня физической подготовки:

Женщинам: обычно подходит гиря весом 8 кг, но можно начать и с 6 кг, если нет опыта силовых тренировок.

обычно подходит гиря весом 8 кг, но можно начать и с 6 кг, если нет опыта силовых тренировок. Мужчинам: рекомендуется 16 кг, но если есть сомнения в своих силах, лучше взять 12 кг.

рекомендуется 16 кг, но если есть сомнения в своих силах, лучше взять 12 кг. По мере прогресса можно докупить более тяжелые гири.

Главное правило — гиря должна быть достаточно тяжелой, чтобы выполнять махи и другие упражнения с контролем, но не настолько, чтобы техника страдала.

Сколько гирь нужно

Если вы не собираетесь заниматься гиревым спортом, одной гири достаточно. Вторая, как показывает практика, часто остается без дела.

Но если вы планируете разнообразные тренировки, можно взять несколько гирь разного веса, например:

Женщинам: 8 кг, 16 кг, 24 кг.

8 кг, 16 кг, 24 кг. Мужчинам: 16 кг, 24 кг, 32 кг.

Материал: чугун, резина или другой

Материал гири не играет решающей роли, но есть нюансы:

Чугунные гири: классика, надежны и долговечны.

классика, надежны и долговечны. Обрезиненные: защищают пол, но если есть коврик, особой разницы нет.

защищают пол, но если есть коврик, особой разницы нет. Силиконовые и пластиковые: могут быть удобны, но у тяжелых моделей часто слишком толстая ручка.

Если занимаетесь на паркете или ламинате, обрезиненная гиря может быть хорошим вариантом.

Толщина ручки — важный фактор

Толщина ручки (дужки) гири влияет на удобство хвата. Оптимальный диаметр — около 35 мм.

Если ручка слишком толстая, удерживать гирю будет сложнее, особенно одной рукой. Даже разница в 3 мм может значительно изменить ощущения от веса.

Ширина дужки

Важно, чтобы две руки свободно помещались в ручку, особенно если вы планируете делать махи двумя руками.

Для большинства людей стандартная ширина удобна, но если у вас широкие кисти, стоит проверить гирю в магазине перед покупкой.

Длина дужки

Некоторые гири имеют удлиненную ручку — они удобны для упражнений вроде "гало" (вращение вокруг головы) и французского жима.

Если видите гирю с такой особенностью, стоит рассмотреть ее как вариант.

Другие варианты гирь

Мягкие гири с наполнителем: подойдут для легких тренировок, но с ними сложнее выполнять классические упражнения.

подойдут для легких тренировок, но с ними сложнее выполнять классические упражнения. Скульптурные гири: оригинальный дизайн, но не всегда удобны для тренировок.

оригинальный дизайн, но не всегда удобны для тренировок. Разборные гири: экономят место, но должны быть надежными, без люфтов и шума.

Какую гирю взять первой

Если сомневаетесь, лучше взять гирю чуть легче. Если окажется слишком легкой, можно докупить более тяжелую — легкие гири тоже пригодятся для некоторых упражнений.

Вывод

Выбирая гирю, учитывайте:

Вес: от 8 кг для женщин и от 16 кг для мужчин.

от 8 кг для женщин и от 16 кг для мужчин. Материал: чугун или обрезиненный чугун.

чугун или обрезиненный чугун. Толщину ручки: 35 мм для удобного хвата.

35 мм для удобного хвата. Ширину дужки: руки должны свободно помещаться.

руки должны свободно помещаться. Практичность: цельные гири надежнее разборных.

С правильным выбором гиря станет отличным инструментом для домашних тренировок.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

