Глубже — не всегда лучше: какая глубина приседа принесёт максимум пользы без риска для коленей

Приседания — одно из ключевых упражнений для развития силы и мускулатуры ног. Оно активно используется в бодибилдинге, пауэрлифтинге, кроссфите и функциональном тренинге. Однако среди спортсменов и тренеров до сих пор идут споры: насколько глубоко нужно приседать, чтобы получить максимальный эффект и избежать травм?
Существует три основных варианта приседаний, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Некоторые считают, что чем глубже приседаешь, тем лучше, ведь это увеличивает амплитуду движения, растягивает мышцы и способствует их активному росту. Действительно, глубокий присед больше задействует ягодицы, приводящие мышцы и квадрицепсы, а также развивает гибкость и мобильность суставов.
Оптимально для: работы с легкими и средними весами, улучшения мобильности и проработки ягодичных мышц.
Это золотая середина между глубиной и безопасностью. В таком положении квадрицепсы получают достаточную нагрузку, но при этом нагрузка на колени остается в пределах нормы.
Оптимально для: работы с рабочими весами, наращивания силы и мышечной массы без повышенного риска травм.
Некоторые выбирают этот вариант, так как он позволяет поднимать максимально возможный вес. Однако из-за малого диапазона движения мышцы не получают достаточного растяжения, что снижает их потенциал роста.
Оптимально для: ситуаций, когда требуется сосредоточиться на взрывной силе, но не рекомендуется как основная вариация.
Нет единственно "правильной" глубины приседа — всё зависит от целей и индивидуальных особенностей. Главное — соблюдать технику и учитывать, какие мышцы вы хотите проработать. Если сомневаетесь, экспериментируйте с глубиной и весом, чтобы найти свой идеальный вариант!
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