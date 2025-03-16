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Найдено главное упражнение для мощных бицепсов: удивительный эффект

1:05
Спорт

Если вы хотите, чтобы ваши бицепсы стали по-настоящему массивными, существует одно упражнение, которое обязательно нужно добавить в вашу тренировочную программу — подъёмы штанги на бицепс.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

Это классическое упражнение, которое активно работает на развитие верхней части рук и помогает нарастить массу в этой области.

Подъём штанги на бицепс является одним из самых эффективных упражнений для увеличения силы и объёма бицепса.

Во время выполнения упражнения происходит максимальная активация мышечных волокон бицепса, что способствует росту мышечной массы.

Важно выполнять его с правильной техникой: спина должна оставаться прямой, а локти — неподвижными. Опуская штангу, избегайте рывков и контролируйте движение, чтобы максимально включать бицепс в работу.

Для достижения максимального результата важно не только правильное выполнение, но и прогрессивная нагрузка. Постепенно увеличивайте вес штанги, чтобы стимулировать рост мышц и развивать силу.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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