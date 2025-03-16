Минута — и боль уйдёт: врач показал упражнение, которое спасёт вашу шею

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Врач-массажист Рафаэль Багаутдинов рассказал о простом упражнении, которое эффективно снимает напряжение в шее.

Фото: freepik шея

В интервью для Men Today он отметил, что его можно выполнять прямо на рабочем месте.

Суть упражнения в следующем: сведите лопатки, поднимите плечи, но не втягивайте шею, зафиксируйте это положение на минуту, затем расслабьте плечи.

По словам специалиста, удерживать позу может быть непросто, но такой метод позволяет сначала напрячь мышцы, а затем их расслабить.

Дополнительно Багаутдинов рекомендует делать круговые движения плечами и наклоны головы, чтобы усилить эффект.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. Шея обусловливает подвижность головы относительно туловища, что способствует лучшей ориентации в пространстве, захвату пищи, защите и нападению.

