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Велотренажёр станет в 2 раза эффективнее: сжигаем калории за минуты

1:56
Спорт

Интервальные тренировки на велотренажёре позволяют достичь результатов, сравнимых с длительными интенсивными занятиями, за более короткий промежуток времени. Суть таких тренировок заключается в чередовании коротких периодов высокой интенсивности с периодами отдыха или низкой нагрузки. Это способствует ускорению метаболизма и эффективному сжиганию калорий.

Тренировка на велотренажере
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тренировка на велотренажере

Пример интервальной тренировки:

  • Разминка: 5 минут лёгкой езды.
  • Интенсивный интервал: 30 секунд максимальной скорости.
  • Отдых: 1 минута медленной езды.
  • Повторение: 10-15 циклов интенсивных интервалов и отдыха.
  • Заминка: 5 минут медленной езды.

Такая тренировка общей продолжительностью около 25-30 минут обеспечивает эффективное сжигание калорий и улучшение выносливости.

Сравнение с традиционной тренировкой:

Для сравнения, тренировка средней интенсивности на велотренажёре продолжительностью 45-60 минут позволяет сжечь примерно 500-550 калорий. Таким образом, интервальные тренировки позволяют достичь схожих результатов за меньшее время.

Рекомендации по частоте и продолжительности занятий:

  • Новички: Начинайте с 20-30 минут умеренной кардионагрузки 3 раза в неделю, постепенно увеличивая продолжительность и интенсивность.
  • Средний уровень: 45-60 минут средней интенсивности 3-4 раза в неделю или комбинирование умеренной и высокой интенсивности.
  • Продвинутые: 20-30 минут высокоинтенсивных интервальных тренировок 4-5 раз в неделю.

Важно прислушиваться к своему организму и обеспечивать достаточный отдых между интенсивными тренировками для восстановления.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние - любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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