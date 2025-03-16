Забудьте о спортзале: вот как накачать пресс дома, потратив всего 2 месяца

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как добиться идеального пресса всего за два месяца.
В интервью для Men Today она поделилась комплексом упражнений, которые помогут проработать мышцы живота даже в домашних условиях.
В программу входят подъемы корпуса, различные виды скручиваний, подъёмы ног и таза, а также их комбинации.
По словам тренера, важную роль играют изометрические упражнения, которые следует выполнять в течение 30-60 секунд.
Чтобы тренировки приносили максимальный эффект, необходимо регулярно менять нагрузку, добавляя новые элементы или используя дополнительный инвентарь.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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