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Забудьте о спортзале: вот как накачать пресс дома, потратив всего 2 месяца

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как добиться идеального пресса всего за два месяца.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

В интервью для Men Today она поделилась комплексом упражнений, которые помогут проработать мышцы живота даже в домашних условиях.

В программу входят подъемы корпуса, различные виды скручиваний, подъёмы ног и таза, а также их комбинации.

По словам тренера, важную роль играют изометрические упражнения, которые следует выполнять в течение 30-60 секунд.

Чтобы тренировки приносили максимальный эффект, необходимо регулярно менять нагрузку, добавляя новые элементы или используя дополнительный инвентарь.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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