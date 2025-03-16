Забудьте о спортзале: вот как накачать пресс дома, потратив всего 2 месяца

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как добиться идеального пресса всего за два месяца.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

В интервью для Men Today она поделилась комплексом упражнений, которые помогут проработать мышцы живота даже в домашних условиях.

В программу входят подъемы корпуса, различные виды скручиваний, подъёмы ног и таза, а также их комбинации.

По словам тренера, важную роль играют изометрические упражнения, которые следует выполнять в течение 30-60 секунд.

Чтобы тренировки приносили максимальный эффект, необходимо регулярно менять нагрузку, добавляя новые элементы или используя дополнительный инвентарь.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

