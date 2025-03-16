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Тренировка без запаха и липкости: сохраняем кожу свежей даже после марафона

2:33
Спорт

Поддержание свежести кожи и предотвращение неприятного запаха во время тренировок — задача, требующая комплексного подхода. Ниже представлены рекомендации, которые помогут сохранить кожу чистой и здоровой до, во время и после физических нагрузок.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Перед тренировкой: подготовка кожи

  • Очищение кожи: Перед началом занятий рекомендуется удалить макияж и очистить кожу от загрязнений. Это предотвращает закупорку пор и снижает риск возникновения воспалений. Используйте мягкие очищающие средства, подходящие для вашего типа кожи.

  • Увлажнение: Нанесите легкий увлажняющий крем, чтобы поддержать гидробаланс кожи. Это поможет избежать пересушивания и раздражения во время тренировки.

Во время тренировки: поддержание гигиены

  • Использование чистых полотенец: Всегда имейте при себе чистое полотенце для вытирания пота. Это предотвратит размножение бактерий и возможное раздражение кожи.

  • Ношение подходящей одежды: Выбирайте спортивную форму из дышащих материалов, которые отводят влагу и обеспечивают вентиляцию кожи. Это снижает риск раздражений и появления неприятного запаха.

После тренировки: восстановление и уход

  • Тщательное очищение: После занятий необходимо принять душ, чтобы смыть пот и загрязнения. Используйте мягкие очищающие средства, которые не пересушивают кожу.

  • Повторное увлажнение: После душа нанесите увлажняющий крем или лосьон, чтобы восстановить уровень влаги в коже и поддержать ее эластичность.

  • Выбор дезодоранта: Используйте антиперспиранты или дезодоранты, чтобы контролировать потоотделение и предотвращать неприятный запах. Отдавайте предпочтение продуктам с мягкой формулой, не вызывающей раздражения.

Дополнительные рекомендации

  • Защита от солнца: Если вы тренируетесь на открытом воздухе, наносите солнцезащитный крем с SPF не менее 30, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

  • Избегание прикосновений к лицу: Во время тренировки старайтесь не касаться лица руками, чтобы предотвратить перенос бактерий и загрязнений, которые могут вызвать высыпания.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить кожу свежей, чистой и здоровой, обеспечивая комфорт и уверенность во время любых физических нагрузок.

Уточнения

Гипергидро́з (др.-греч. ὑπερ- - чрезмерно + др.-греч. ἱδρώς - пот) — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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