Локомотив — Динамо: скорость, борьба и везение хозяев

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

15 марта 2025 на стадионе "РЖД Арена" состоялся очередной матч Российской Премьер-Лиги.

"Локомотив" принимал земляков из "Динамо". Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru побывал на матче.

В первом тайме команды сначала облюбовали штанги. К середине первого тайма наблюдалась жаркая борьба, но голов зрители не увидели, несмотря на весьма хорошие скорости. И всё же первый гол был забит хозяевами на 38 минуте. После углового Дмитрий Воробьёв удачно подставил голову и мяч "отправился" в дальний угол.

Однако на 45-й минуте Артур Гомес восстановил статус-кво — 1:1.

Второй тайм начался с замен в команде "Локомотива", которые привели к заметному падению скоростей. Тем не менее на 76-й минуте, вездесущий Сильянов забил гол, который очень долго "засчитывали". Мяч ещё раз побывал в воротах динамовцев — на 90-й минуте Тикнизян обыграл выбежавшего из ворот Лунёва и отправил мяч в сетку ворот. Но… Увы — офсайд.

Фото Сергей Прокудин-Лемешев

"Локомотив" не очень справедливо переиграл "Динамо", поскольку гости смотрелись получше на протяжении всей игры, но тем не менее хозяевам повезло. Железнодорожники потеснили бело-голубых, поднявшись на 4-ю строчку в турнирной таблице.

Локомотив - Динамо