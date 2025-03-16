Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перестаньте искать оправдания: эта инструкция заставит вас бросить пить
Запрет гибридов с 2030 года могут отменить — что изменится для водителей
Гнев подростка — это бомба замедленного действия: ситуацию можно разрядить
Этот один яркий акцент преобразит интерьер в стиле минимализма
Как вырастить мощные помидоры без пасынкования? Метод Маслова
Может ли Казахстан превратить тюльпан в источник дохода
Подбираем идеальный оттенок волос: советы для каждого цветотипа
Зачем кошка превращается в кролика? Разбираемся в травяной диете пушистиков
Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается

Без тренажеров и зала: упражнения, которые сделают тело сильным и выносливым

3:47
Спорт

Функциональный тренинг — это универсальная система упражнений, которая подходит как для занятий в спортзале, так и для домашних тренировок. Он не требует специального оборудования и доступен людям с любым уровнем подготовки. Хотите узнать, как правильно организовать такие тренировки? Читайте дальше!

домашняя тренировка
Фото: freepik is licensed under public domain
домашняя тренировка

Что такое функциональный тренинг

Этот вид тренировок направлен на развитие силы, выносливости, координации и гибкости. В отличие от традиционных силовых упражнений, функциональный тренинг включает естественные движения, задействуя мышцы-стабилизаторы, которые редко работают в изолированных упражнениях.

Изначально такая методика использовалась в подготовке профессиональных спортсменов, но затем прочно вошла в фитнес-индустрию благодаря своей эффективности. Функциональные упражнения выполняются с весом собственного тела или с минимальным оборудованием, например, гантелями, гирями, фитболами или эспандерами. Они помогают развить равновесие, взрывную силу и общий тонус организма.

Разновидности функционального тренинга

Существует множество программ функциональных тренировок. Вот самые популярные:

  • Базовый тренинг — упражнения с собственным весом, которые можно выполнять в любом месте.
  •  — использование дополнительного оборудования (гантели, штанги, гири).
  • BOSU-тренинг — упражнения с полусферой BOSU для улучшения баланса.
  • TRX — тренировки с подвесными ремнями.
  • Кроссфит — интенсивные комплексы, включающие элементы тяжелой атлетики, гимнастики и кардионагрузки.
  • Интервальные тренировки — чередование интенсивных и менее интенсивных упражнений.
  • Круговые тренировки — выполнение комплекса упражнений без перерыва.

Как организовать функциональную тренировку

Правильная организация занятий играет ключевую роль. Важно заранее подготовить пространство: в домашних условиях понадобится коврик, а в зале можно использовать турники, шведские стенки и кардиотренажеры. Основные правила:

  • Разминка — суставная гимнастика и легкие упражнения для разогрева мышц.
  • Основная часть — выполнение комплекса упражнений, варьируя нагрузку.
  • Заминка — растяжка и расслабляющие упражнения для восстановления.

Во время тренировки важно следить за частотой пульса. Рассчитать безопасный уровень можно по формуле: 220 минус ваш возраст, умноженное на 0,7. Регулярность занятий — минимум три раза в неделю — позволит достичь наилучших результатов.

Преимущества функционального тренинга

Функциональный тренинг — это не просто упражнения, а методика, улучшающая повседневную активность и физическую форму. Он помогает:

  • Скорректировать осанку и укрепить позвоночник.
    Улучшить работу сердца и сосудов.
    Развить вестибулярный аппарат и координацию.
    Повысить общий тонус и ускорить обмен веществ.
  • Интенсивность таких тренировок способствует сжиганию большого количества калорий, что делает их отличным инструментом для похудения. Однако важно совмещать тренировки с правильным питанием, чтобы добиться максимального эффекта.

Функциональный тренинг — это отличный способ улучшить физическую форму, независимо от места занятий и уровня подготовки. Он помогает развить силу, гибкость и выносливость, при этом задействуя максимальное количество мышц. Попробуйте включить его в свою тренировочную программу и ощутите результат!

Уточнения

Функциона́льный тре́нинг — система занятий, которая включает тренировки тела для выполнения повседневных действий.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто
Домашние животные
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто Аудио 
Только этот метод спасёт кожу от старения — почему им пользуются все
Красота и стиль
Только этот метод спасёт кожу от старения — почему им пользуются все Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Подбираем идеальный оттенок волос: советы для каждого цветотипа
Зачем кошка превращается в кролика? Разбираемся в травяной диете пушистиков
Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается
Забудете о болезнях: ТОП-9 продуктов, доступных каждому — укрепят иммунитет и нервы
Жирков раскрыл тайну: этот клуб станет чемпионом России — у соперников не будет шансов
Нехватка воды канула в лету — человечество научилось добывать воду из воздуха
Грустные глазки или хитрый расчёт? Как не поддаться на манипуляции питомцев
Без тренажеров и зала: упражнения, которые сделают тело сильным и выносливым
Каждый третий недосыпает, а каждый пятый даже не подозревает, что у него опасное нарушение сна
Новый Ford Transit 2025: мощнее, умнее, надёжнее — что изменилось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.