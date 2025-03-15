Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Печень подаёт скрытые сигналы тревоги: как не пропустить начало болезни — вы будете удивлены
Шумная пенсионерка не даёт спать Звереву: что творится в звёздном доме?
В Японии увеличилось число краж бонсай
Невидимый источник энергии: найден новый способ генерировать ток прямо из окружающей среды
Мать Сергея Лазарева не может смириться с утратой сына: каждый день разговариваю с тобой
Рыхлая и удобная, но с подвохом: стоит ли использовать кротовую землю для рассады
Мужчины без ресниц: модный тренд, который может стоить вам здоровья
Мария Машкова пожалела о работе в России: надо было бороться за Голливуд
Не нужен зал и тренажёры — эта тренировка прокачает всё тело за 30 минут

Сколько нужно ходить, чтобы убрать живот? Раскрываем секрет

2:46
Спорт

Ходьба — одно из самых доступных и эффективных упражнений для похудения, но сколько же нужно ходить, чтобы избавиться от жира на животе? Ответ зависит от нескольких факторов: интенсивности, частоты и общего образа жизни. Разбираем, как сделать ходьбу настоящим инструментом для сжигания жира.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Сколько нужно ходить, чтобы начать терять вес?

Оптимальная продолжительность тренировок — 30-60 минут в день, 5-6 раз в неделю. Это соответствует 150-300 минутам умеренных кардионагрузок в неделю, что доказано эффективно для сжигания жира.

Если вы только начинаете, начните с 20-30 минут в день, а затем постепенно увеличивайте время и темп.

Почему именно этот интервал? Ходьба в течение не менее 30 минут включает механизмы сжигания жира, особенно если держать пульс в зоне жиросжигания (65-80% от максимального).

Лучшие форматы ходьбы для похудения

Чтобы ходьба действительно работала, важно не просто двигаться, а варьировать темп и нагрузку. Вот четыре стратегии, которые помогут быстрее избавиться от лишнего жира:

  • Интервальная ходьба: чередуйте 2 минуты быстрой ходьбы с 1 минутой медленной. Это ускоряет метаболизм и улучшает выносливость.
  • Ходьба в гору: наклон (на улице или на беговой дорожке) увеличивает нагрузку на мышцы кора, ягодицы и ноги.
  • Ходьба в утяжелённом жилете: дополнительный вес заставляет организм сжигать больше калорий.
  • Длительные прогулки: раз в неделю делайте медленную прогулку 60+ минут — это помогает поддерживать жиросжигание на длительном отрезке времени.

Что ещё влияет на сжигание жира?

Последовательность — эффект заметен через несколько недель или месяцев, если тренировки регулярны.

Интенсивность — чем выше темп, тем больше калорий вы сжигаете.

Правильное питание — без контроля калорий ходьба не даст желаемого результата.

Качество сна и уровень стресса — высокий уровень кортизола мешает сжиганию жира.

Как извлечь максимум пользы из ходьбы?

  • Делайте разминку и заминку, чтобы снизить риск травм.
  • Добавляйте разнообразие — интервалы, наклоны, утяжелители.
  • Отслеживайте прогресс — шагомер, фитнес-приложения помогут следить за результатами.
  • Корректируйте рацион — добавьте больше белка и клетчатки, ограничьте быстрые углеводы.

Ходьба — это не просто прогулка, а мощный инструмент для похудения. Главное — делать это регулярно и с правильным подходом!

Уточнения

Ходьба́ - способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Шумная пенсионерка не даёт спать Звереву: что творится в звёздном доме?
В Японии увеличилось число краж бонсай
Невидимый источник энергии: найден новый способ генерировать ток прямо из окружающей среды
Мать Сергея Лазарева не может смириться с утратой сына: каждый день разговариваю с тобой
Рыхлая и удобная, но с подвохом: стоит ли использовать кротовую землю для рассады
Мужчины без ресниц: модный тренд, который может стоить вам здоровья
Мария Машкова пожалела о работе в России: надо было бороться за Голливуд
Не нужен зал и тренажёры — эта тренировка прокачает всё тело за 30 минут
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит
Плавать в роскоши или утонуть в проблемах? Реальные риски дома у воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.