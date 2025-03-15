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Не нужен зал и тренажёры — эта тренировка прокачает всё тело за 30 минут

Спорт

Думаете, тренировка с собственным весом — это легко? Попробуйте 30-минутный комплекс "Челси" из кроссфита, который проверит вашу силу, выносливость и упорство. Только три упражнения, но за полчаса вы выполните 150 подтягиваний, 300 отжиманий и 450 приседаний. Звучит жёстко? Так и есть!

Мужчина завязывает шнурки
Фото: Wikipedia by Alexander Redl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина завязывает шнурки

Что такое тренировка "Челси"?

Это одна из эталонных кроссфит-программ (WOD), разработанная для тестирования силы и выносливости. Формат — EMOM 30 (every minute on the minute):

  • 5 подтягиваний
  • 10 отжиманий
  • 15 воздушных приседаний

Каждую минуту нужно выполнять этот комплекс, отдыхая в оставшееся время. Всего — 30 минут и 30 повторов. Не укладываетесь? Сделайте паузу и продолжите.

Если не хватает сил, можно адаптировать схему:

  • Уменьшить количество повторений (3 подтягивания, 8 отжиманий, 12 приседаний).
  • Использовать подпрыгивания или киппинг при подтягиваниях.
  • Делать отжимания с колен или от скамьи.

Для продвинутых — вариант с утяжелённым жилетом.

Как подготовиться и что учесть?

  • Не геройствуйте в начале. Главное — поддерживать темп, а не сгореть в первых раундах.
  • Держите паузы 10-20 секунд в минуте, не растягивая отдых.
  • Контролируйте технику: в приседаниях — ровная спина, вес на пятках, в отжиманиях — полное выпрямление рук.
  • После тренировки не забудьте про восстановление - растяжка и горячая ванна помогут снизить крепатуру.

Что даёт "Челси"?

  • Укрепляет все группы мышц.
  • Развивает силовую выносливость.
  • Не требует оборудования — только ваш вес!
  • Отличный тест физической формы — через месяц можно повторить и сравнить результат.

Если хотите испытать себя — попробуйте этот комплекс. Но будьте готовы к тому, что на следующий день мышцы напомнят о себе!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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