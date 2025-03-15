Не нужен зал и тренажёры — эта тренировка прокачает всё тело за 30 минут

Думаете, тренировка с собственным весом — это легко? Попробуйте 30-минутный комплекс "Челси" из кроссфита, который проверит вашу силу, выносливость и упорство. Только три упражнения, но за полчаса вы выполните 150 подтягиваний, 300 отжиманий и 450 приседаний. Звучит жёстко? Так и есть!
Это одна из эталонных кроссфит-программ (WOD), разработанная для тестирования силы и выносливости. Формат — EMOM 30 (every minute on the minute):
Каждую минуту нужно выполнять этот комплекс, отдыхая в оставшееся время. Всего — 30 минут и 30 повторов. Не укладываетесь? Сделайте паузу и продолжите.
Если не хватает сил, можно адаптировать схему:
Для продвинутых — вариант с утяжелённым жилетом.
Если хотите испытать себя — попробуйте этот комплекс. Но будьте готовы к тому, что на следующий день мышцы напомнят о себе!
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