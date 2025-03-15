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Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут

1:51
Спорт

Хотите укрепить мышцы кора, но нет времени на долгие тренировки? Вам понадобится всего 10 минут и две гантели, чтобы проработать пресс и ускорить метаболизм.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Как работает тренировка?

Фитнес-тренер Кэт Боули разработала короткую, но эффективную программу для пресса. Она включает 5 упражнений, выполняемых по 3 круга. Минимальный отдых между подходами — 20 секунд, а между кругами — 1 минута.

Для максимальной эффективности рекомендуется использовать две гантели разного веса: более тяжёлую — для подъёмов ног, приседаний и упражнения "дровосек", а лёгкую — для боковой планки и скручиваний.

5 упражнений для крепкого пресса

  1. Попеременные подъёмы ног — 20 повторений
  2. Приседание и растяжка — 12-14 повторений
  3. Вращающаяся боковая планка — по 5 повторений на каждую сторону
  4. "Дровосек" стоя на коленях — 16 повторений
  5. Скручивание стоя — 10-12 повторений на каждую сторону

Эта программа подходит для любого уровня подготовки. Если упражнения даются тяжело, можно убрать отягощения или уменьшить количество повторений. А если хотите усложнить тренировку, добавьте ещё 1-2 круга.

Какие мышцы работают?

  • Подъёмы ног — нижний пресс
  • Приседания — верхний пресс
  • Боковая планка и дровосек — косые мышцы
  • Скручивание стоя — проработка всего корпуса

Важно выполнять упражнения в высоком темпе, чтобы разогнать пульс и ускорить метаболизм. Такой формат сочетает кардио и силовую нагрузку, помогая быстрее подтянуть живот и укрепить мышцы кора.

Занимайтесь дома, экономьте время и добивайтесь результата без спортзала!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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