Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут

Хотите укрепить мышцы кора, но нет времени на долгие тренировки? Вам понадобится всего 10 минут и две гантели, чтобы проработать пресс и ускорить метаболизм.
Фитнес-тренер Кэт Боули разработала короткую, но эффективную программу для пресса. Она включает 5 упражнений, выполняемых по 3 круга. Минимальный отдых между подходами — 20 секунд, а между кругами — 1 минута.
Для максимальной эффективности рекомендуется использовать две гантели разного веса: более тяжёлую — для подъёмов ног, приседаний и упражнения "дровосек", а лёгкую — для боковой планки и скручиваний.
Эта программа подходит для любого уровня подготовки. Если упражнения даются тяжело, можно убрать отягощения или уменьшить количество повторений. А если хотите усложнить тренировку, добавьте ещё 1-2 круга.
Важно выполнять упражнения в высоком темпе, чтобы разогнать пульс и ускорить метаболизм. Такой формат сочетает кардио и силовую нагрузку, помогая быстрее подтянуть живот и укрепить мышцы кора.
Занимайтесь дома, экономьте время и добивайтесь результата без спортзала!
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