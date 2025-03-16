Польская прима Свёнтек разбита россиянкой: реакция премьер-министра Туска просто бесценна

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал поражение второй ракетки мира Иги Свёнтек в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000, который проходил в Индиан-Уэллсе. Польская теннисистка уступила 17-летней россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:7, 6:1, 3:6.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мирра Андреева

Туск выразил своё недовольство результатами турнира, отметив, что Россия и Беларусь одержали победы над Польшей и США на пути к финалу. Однако он подчеркнул, что это всего лишь спортивное состязание.

"Мне это не нравится. Угадайте почему. Но, в конце концов, это всего лишь теннис, не так ли?" — написал Туск в своих соцсетях.

В финальном матче за титул Андреева встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, которая легко победила американку Мэдисон Киз со счётом 6:0, 6:1.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024). Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2024) и одного в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2025).



И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка.



До́нальд Франци́шек Туск (пол. Donald Franciszek Tusk, кашуб. Donôld Frãcëszk Tusk; род. 22 апреля 1957, Гданьск, Польша) — польский и европейский государственный и политический деятель.

