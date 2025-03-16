Жирков раскрыл тайну: этот клуб станет чемпионом России — у соперников не будет шансов

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Бывший полузащитник национальной сборной России Юрий Жирков считает, что санкт-петербургский клуб "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

По мнению Жиркова, "Зенит" демонстрирует большую стабильность и надёжность в составе, что делает его главным претендентом на победу в чемпионате. В то же время он отмечает, что "Краснодар" выглядит менее уверенно и подвержен колебаниям в игре, что может привести к потере очков.

"Краснодар" выглядит неуверенной и нестабильной командой. Думаю, в какой-то момент у них что-то надломится и они всё равно потеряют очки. Мне кажется, "Зенит" более стабильный клуб со стабильными игроками", — сказал Жирков изданию Sport24.

Шансы московского "Спартака" на чемпионство Жирков оценивает как менее высокие, указывая на их нестабильность в игре. Он также отмечает, что успех команды может зависеть от прихода новых игроков или других факторов, которые могут повлиять на её результаты.

После 20 проведённых матчей "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. "Спартак" находится на третьем месте с 40 очками, а лидером турнира является "Краснодар", также набравший 43 очка.

Уточнения

Ю́рий Валенти́нович Жирко́в (20 августа 1983, Тамбов) — российский футболист, полузащитник.



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

