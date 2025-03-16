Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запрет гибридов с 2030 года могут отменить — что изменится для водителей
Гнев подростка — это бомба замедленного действия: ситуацию можно разрядить
Этот один яркий акцент преобразит интерьер в стиле минимализма
Как вырастить мощные помидоры без пасынкования? Метод Маслова
Может ли Казахстан превратить тюльпан в источник дохода
Подбираем идеальный оттенок волос: советы для каждого цветотипа
Зачем кошка превращается в кролика? Разбираемся в травяной диете пушистиков
Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается
Забудете о болезнях: ТОП-9 продуктов, доступных каждому — укрепят иммунитет и нервы

Жирков раскрыл тайну: этот клуб станет чемпионом России — у соперников не будет шансов

1:26
Спорт

Бывший полузащитник национальной сборной России Юрий Жирков считает, что санкт-петербургский клуб "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

По мнению Жиркова, "Зенит" демонстрирует большую стабильность и надёжность в составе, что делает его главным претендентом на победу в чемпионате. В то же время он отмечает, что "Краснодар" выглядит менее уверенно и подвержен колебаниям в игре, что может привести к потере очков.

"Краснодар" выглядит неуверенной и нестабильной командой. Думаю, в какой-то момент у них что-то надломится и они всё равно потеряют очки. Мне кажется, "Зенит" более стабильный клуб со стабильными игроками", — сказал Жирков изданию Sport24.

Шансы московского "Спартака" на чемпионство Жирков оценивает как менее высокие, указывая на их нестабильность в игре. Он также отмечает, что успех команды может зависеть от прихода новых игроков или других факторов, которые могут повлиять на её результаты.

После 20 проведённых матчей "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. "Спартак" находится на третьем месте с 40 очками, а лидером турнира является "Краснодар", также набравший 43 очка.

Уточнения

Ю́рий Валенти́нович Жирко́в (20 августа 1983, Тамбов) — российский футболист, полузащитник.

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Подбираем идеальный оттенок волос: советы для каждого цветотипа
Зачем кошка превращается в кролика? Разбираемся в травяной диете пушистиков
Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается
Забудете о болезнях: ТОП-9 продуктов, доступных каждому — укрепят иммунитет и нервы
Жирков раскрыл тайну: этот клуб станет чемпионом России — у соперников не будет шансов
Нехватка воды канула в лету — человечество научилось добывать воду из воздуха
Грустные глазки или хитрый расчёт? Как не поддаться на манипуляции питомцев
Без тренажеров и зала: упражнения, которые сделают тело сильным и выносливым
Каждый третий недосыпает, а каждый пятый даже не подозревает, что у него опасное нарушение сна
Новый Ford Transit 2025: мощнее, умнее, надёжнее — что изменилось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.