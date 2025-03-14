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Василиса Кагановская назвала лучшие программы в истории фигурного катания

1:43
Спорт

Победительница финала Гран-при России в этом сезоне, Василиса Кагановская, которая выступает в танцах на льду в паре с Максимом Некрасовым, поделилась своим списком самых выдающихся программ в истории фигурного катания.

Фигуристка
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фигуристка

Фавориты в танцах на льду

"Моя любимая программа в танцах на льду — это олимпийский танго "Роксан" Тессы Вирту и Скотта Моира 2018 года. Кроме того, меня впечатлила произвольная программа Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона из 2016 года. А если говорить о сезоне 2016/2017, то короткая программа Вирту и Моира была просто великолепна", — рассказала Кагановская в подкасте "Ход коньком" от "Чемпионата".

Она также отметила, что с детства обожает фигурное катание и следит за всеми выступлениями. Одной из самых запоминающихся программ для неё стала "Кармен" в постановке Анжелики Крыловой, которую она назвала необычной и эффектной.

Лучшие программы вне танцев

Если говорить о других дисциплинах, Василиса выделила произвольную программу Алёны Савченко и Бруно Массо на Олимпиаде-2018. Также её впечатлило выступление китайской пары Вэньцзин Суй и Хань Цуна в произвольной программе на Олимпийских играх 2022 года.

"Я пришла в танцы на льду в шесть лет, и с тех пор не пропускала ни одного крупного соревнования. Мне всегда было интересно наблюдать за лучшими программами, которые вдохновляют и задают новые стандарты в нашем виде спорта", — добавила Кагановская.

 

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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