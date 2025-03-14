Гигантская операция: как в США выращивают газон для ЧМ-2026

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Тысячи миль шоссе, десятки рефрижераторных грузовиков, круглосуточный контроль и миллионы долларов — таков путь к идеальному футбольному полю, которое примет матчи чемпионата мира 2026 года. Уже следующим летом в США прибудут рулоны самого тщательно ухоженного газона в мире, чтобы заменить искусственное покрытие на семи стадионах, где этого требует регламент ФИФА.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газон, газонная трава

Проблема покрытия: что не так с искусственной травой

Большинство стадионов НФЛ оснащены синтетическим покрытием, но мировое футбольное сообщество его не признаёт. Прошлые турниры, проходившие на временных газонах, приводили к скандалам: неудобные, скользкие покрытия ломали игру и нервы игроков. На Кубке Америки 2024 года футболисты жаловались на "поля, как батут". Аргентинец Кристиан Ромеро назвал условия в Атланте "ужасными", а полузащитник сборной США Уэстон Маккенни выразил общее негодование: "Это раздражает — играть на газоне, который ломается под каждым шагом".

ФИФА решила исправить ситуацию, но задача оказалась сложнее, чем кажется: пять стадионов имеют крыши, а многие не оборудованы системами вентиляции и орошения. Установить натуральный газон в таких условиях — вызов, но за последние годы учёные и инженеры нашли решение.

Гибридное поле: технология будущего

После многолетних исследований выбор пал на гибридное покрытие. Это 90-95% натурального газона, усиленного искусственными волокнами, которые укрепляют поверхность и создают идеальные условия для игры. Технология уже зарекомендовала себя в Английской Премьер-лиге, но в США её предстоит внедрить впервые в таком масштабе.

Процесс выглядит так:

Выращивание газона на специальных полях с пластиковым основанием.

Внедрение искусственных волокон в естественную траву.

Мониторинг состояния почвы, уровня минералов и влажности.

Срезка и транспортировка рулонов в холодильных контейнерах.

Укладка на стадионах и точная подгонка покрытия.

Идеальный газон начинается на ферме

Одним из главных поставщиков газона станет ферма Desert Green Turf в Вашингтоне. В апреле 2025 года на её полях площадью 650 акров будет посажен уникальный гибридный газон. Сначала на выровненное основание укладывается тонкий слой песка и пластика, затем в него внедряют искусственные волокна. Потом засевают натуральную траву, которая проростает сквозь волокна, создавая идеально прочное покрытие.

В течение 13 месяцев газон будет тщательно ухаживать команда специалистов: четыре раза в день — замеры влажности, еженедельный лабораторный анализ состава почвы и подкормка нужными минералами. Как только газон достигнет зрелости, его нарежут на полосы по 4x45 футов, свернут в рулоны и отправят на стадионы.

Доставка газона: операция на миллион долларов

Летом 2026 года более 20 грузовиков-холодильников отправятся в путь. Каждый загруженный 20-тонными рулонами, они двинутся к стадионам с точностью до минуты. Водители, прошедшие строгий отбор, будут сменять друг друга в дороге, чтобы довезти драгоценный груз за 20 часов. Прибыв на стадион, рулоны развернут, а пласты гидравлически спрессуют друг с другом — так появится поле мирового уровня.

Испытание перед чемпионатом

Первым испытанием станет турнир CONCACAF Nations League на стадионе SoFi в июне. Если эксперимент пройдёт успешно, технологию применят на всех 16 аренах чемпионата мира. Впереди ещё 15 месяцев испытаний, но у организаторов нет права на ошибку.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

