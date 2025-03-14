Гигантская операция: как в США выращивают газон для ЧМ-2026

Тысячи миль шоссе, десятки рефрижераторных грузовиков, круглосуточный контроль и миллионы долларов — таков путь к идеальному футбольному полю, которое примет матчи чемпионата мира 2026 года. Уже следующим летом в США прибудут рулоны самого тщательно ухоженного газона в мире, чтобы заменить искусственное покрытие на семи стадионах, где этого требует регламент ФИФА.
Большинство стадионов НФЛ оснащены синтетическим покрытием, но мировое футбольное сообщество его не признаёт. Прошлые турниры, проходившие на временных газонах, приводили к скандалам: неудобные, скользкие покрытия ломали игру и нервы игроков. На Кубке Америки 2024 года футболисты жаловались на "поля, как батут". Аргентинец Кристиан Ромеро назвал условия в Атланте "ужасными", а полузащитник сборной США Уэстон Маккенни выразил общее негодование: "Это раздражает — играть на газоне, который ломается под каждым шагом".
ФИФА решила исправить ситуацию, но задача оказалась сложнее, чем кажется: пять стадионов имеют крыши, а многие не оборудованы системами вентиляции и орошения. Установить натуральный газон в таких условиях — вызов, но за последние годы учёные и инженеры нашли решение.
После многолетних исследований выбор пал на гибридное покрытие. Это 90-95% натурального газона, усиленного искусственными волокнами, которые укрепляют поверхность и создают идеальные условия для игры. Технология уже зарекомендовала себя в Английской Премьер-лиге, но в США её предстоит внедрить впервые в таком масштабе.
Выращивание газона на специальных полях с пластиковым основанием.
Внедрение искусственных волокон в естественную траву.
Мониторинг состояния почвы, уровня минералов и влажности.
Срезка и транспортировка рулонов в холодильных контейнерах.
Укладка на стадионах и точная подгонка покрытия.
Одним из главных поставщиков газона станет ферма Desert Green Turf в Вашингтоне. В апреле 2025 года на её полях площадью 650 акров будет посажен уникальный гибридный газон. Сначала на выровненное основание укладывается тонкий слой песка и пластика, затем в него внедряют искусственные волокна. Потом засевают натуральную траву, которая проростает сквозь волокна, создавая идеально прочное покрытие.
В течение 13 месяцев газон будет тщательно ухаживать команда специалистов: четыре раза в день — замеры влажности, еженедельный лабораторный анализ состава почвы и подкормка нужными минералами. Как только газон достигнет зрелости, его нарежут на полосы по 4x45 футов, свернут в рулоны и отправят на стадионы.
Летом 2026 года более 20 грузовиков-холодильников отправятся в путь. Каждый загруженный 20-тонными рулонами, они двинутся к стадионам с точностью до минуты. Водители, прошедшие строгий отбор, будут сменять друг друга в дороге, чтобы довезти драгоценный груз за 20 часов. Прибыв на стадион, рулоны развернут, а пласты гидравлически спрессуют друг с другом — так появится поле мирового уровня.
Первым испытанием станет турнир CONCACAF Nations League на стадионе SoFi в июне. Если эксперимент пройдёт успешно, технологию применят на всех 16 аренах чемпионата мира. Впереди ещё 15 месяцев испытаний, но у организаторов нет права на ошибку.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?