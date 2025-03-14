Травма не остановила Овечкина: как он вернулся в рекордную гонку

3:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Овечкин оказался на грани вписать свое имя в историю НХЛ — ему осталось всего девять голов до абсолютного рекорда лиги. Однако его стремительный путь к цели прервался из-за самой серьезной травмы в карьере.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Судьбоносный момент

18 ноября в матче против Utah Hockey Club капитан "Вашингтона" столкнулся с Джеком Макбэйном и получил перелом ноги. На тот момент Овечкин был лидером сезона по количеству заброшенных шайб (15), а в двух последних играх забил пять раз.

В интервью "Спорт-Экспресс" нападающий поделился переживаниями по поводу инцидента и вынужденного перерыва, который растянулся на 16 матчей.

"Что случилось, то случилось — я получил травму," — сказал Овечкин. "Конечно, это было обидно. Наша тройка выглядела очень хорошо, мы набирали очки, команда побеждала."

Разрушенная химия

До травмы звено Овечкина, в которое также входили Дилан Строум и Алексей Протас, считалось одним из лучших в лиге. В игре "5 на 5" они контролировали 55,6% бросков, 53,6% ожидаемых голов, 54,6% голевых моментов и 56,2% опасных атак. Их статистическое превосходство подтверждалось и результативностью — соотношение заброшенных и пропущенных шайб составляло 16-5.

На тот момент все трое демонстрировали темп "очко за игру": Овечкин набрал 25 (15+10), Строум — 28 (6+22), Протас — 18 (7+11). Однако из-за травмы Овечкина не только их взаимодействие, но и его погоня за рекордом Уэйна Гретцки были вынужденно поставлены на паузу.

"Конечно, я уверен, что это было непреднамеренно," — сказал Овечкин о столкновении с Макбэйном.

Возвращение в строй

Несмотря на прогнозируемый срок восстановления в 4-6 недель, Овечкин вернулся на лед уже через две недели и возобновил тренировки. Полноценное возвращение состоялось 28 декабря, когда в матче против "Торонто" он забил свой 869-й гол.

"Конечно, этот гол помог мне вернуться в игру," — признался Овечкин. "Но больше всего помогли ребята, которые сразу стали меня поддерживать. Было непросто — тренировки и матчи отличаются, на льду скорости совершенно другие. Первые пять игр было трудно — нужно было снова войти в ритм."

Новый этап гонки за рекордом

После возвращения Овечкин набрал 28 очков (18+10) в 31 матче и продолжает уверенно двигаться к цели. Если он сохранит текущий темп, то сравняет счет с Гретцки 10 апреля в игре против "Каролины", а окончательно установит рекорд 12 апреля в матче с "Коламбусом".

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

