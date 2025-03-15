Устали от изнурительных тренировок? Это просто упражнение заменит целый комплекс

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Спорт

Планка — одно из самых эффективных упражнений для укрепления корпуса, которое приносит значительные результаты при правильном выполнении.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Несмотря на свою простоту, оно помогает укрепить не только мышцы пресса, но и задействует почти все группы мышц тела.

Регулярное выполнение планки развивает мышцы кора, которые включают в себя не только пресс, но и спину, ягодицы, бёдра. Это способствует улучшению осанки.

Кроме того, планка помогает улучшить баланс и гибкость, так как для выполнения упражнения необходимо поддерживать равновесие, что активирует мелкие стабилизирующие мышцы.

Это упражнение также развивает выносливость, так как мышцы должны работать на протяжении всего времени удержания позиции. Чем дольше вы держите планку, тем больше тренируется ваша выносливость.

Планка — это универсальное упражнение, которое можно адаптировать под любой уровень подготовки. Новички могут начинать с упрощённой версии, например, на коленях, а с развитием физической подготовки переходить к более сложным вариациям, таким как поднятие ног или рук. 

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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