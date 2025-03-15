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Лишний вес уйдёт сам: три простых правила, которые преобразят вашу фигуру к отпуску

Спорт

Лето уже на горизонте, и многие начинают задумываться о том, как привести себя в форму к отпуску. Лишний вес может быть источником стресса, но на самом деле добиться хороших результатов за несколько месяцев вполне возможно. 

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Для начала важно сократить калорийность пищи. Понижение калорийности на 15-20% поможет достичь дефицита калорий. Это можно сделать, уменьшив порции и заменив высококалорийные продукты на менее калорийные.

Белки и здоровые жиры помогут сохранять чувство насыщения, а овощи и фрукты будут источниками витаминов и антиоксидантов, которые активируют метаболизм. Быстрые углеводы и сладости лучше исключить из рациона. Важным аспектом также является питьё — нужно пить до 2,5 литров воды в день.

Что касается тренировок, то важный момент — это их разнообразие. Три раза в неделю силовые тренировки — это обязательный элемент.

А на свободные от тренировок дни можно включать кардио: бег, плавание или велопрогулки по 30-60 минут. Важно постепенно увеличивать интенсивность тренировок, прислушиваясь к своему телу и не перегружая его, чтобы избежать травм.

Помимо этого, следует включить в режим растяжку, чтобы улучшить гибкость и ускорить метаболизм. Силовые тренировки, кардио и растяжка — это комплекс, который действительно работает для снижения веса.

Похудение — это длительный процесс, но он принесёт свои плоды. Важно помнить, что здоровье должно оставаться на первом месте, а потеря веса не должна быть слишком быстрой.

Постепенное и стабильное похудение (0,5-1 кг в неделю) — это безопасный и эффективный путь. Главное — соблюдать регулярность, быть терпеливым и следовать рекомендациям по тренировкам и питанию.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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