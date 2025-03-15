Больше никаких болей в спине и коленях: раскрыт комплекс упражнений от лучших врачей

Суставная гимнастика — это эффективный способ поддерживать подвижность суставов, эластичность связок и предотвращать возрастные изменения.
Она улучшает выработку синовиальной жидкости, снижает риск воспалений и отложения солей, ускоряет кровообращение и насыщает ткани кислородом. Упражнения укрепляют мышцы-стабилизаторы, улучшают осанку и помогают избавиться от болей в теле.
Однако при острых воспалениях, травмах, серьёзных заболеваниях опорно-двигательного аппарата или проблемах с сердцем перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом.
Простой комплекс упражнений включает: наклоны головы вперёд-назад и в стороны, круговые движения плечами, локтями и тазом, скручивания туловища, растяжку спины, приседания с поднятыми руками, вращения коленями, растяжку ног, разогрев кистей и стоп.
Выполнять суставную гимнастику можно даже дома без специального оборудования. Главное — делать движения плавно, не допуская резких рывков, пишет "Спорт-Экспресс".
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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