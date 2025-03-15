Больше никаких болей в спине и коленях: раскрыт комплекс упражнений от лучших врачей

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Суставная гимнастика — это эффективный способ поддерживать подвижность суставов, эластичность связок и предотвращать возрастные изменения.

Фото: freepik is licensed under public domain домашняя тренировка

Она улучшает выработку синовиальной жидкости, снижает риск воспалений и отложения солей, ускоряет кровообращение и насыщает ткани кислородом. Упражнения укрепляют мышцы-стабилизаторы, улучшают осанку и помогают избавиться от болей в теле.

Однако при острых воспалениях, травмах, серьёзных заболеваниях опорно-двигательного аппарата или проблемах с сердцем перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом.

Простой комплекс упражнений включает: наклоны головы вперёд-назад и в стороны, круговые движения плечами, локтями и тазом, скручивания туловища, растяжку спины, приседания с поднятыми руками, вращения коленями, растяжку ног, разогрев кистей и стоп.

Выполнять суставную гимнастику можно даже дома без специального оборудования. Главное — делать движения плавно, не допуская резких рывков, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

