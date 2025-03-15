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Зависть или безразличие: Кержаков о рекорде Дзюбы

0:55
Спорт

Бывший форвард "Зенита", "Севильи" и "Динамо" Александр Кержаков прокомментировал достижение нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив его рекорд.

Александр Кержаков
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александр Кержаков

В интервью "Спорт день за днём" Кержаков заявил, что воспринимает этот результат без лишних эмоций.

"К тому, что Артём достиг этого результата, я отношусь абсолютно спокойно", — сказал Кержаков.

За свою карьеру он забил 233 гола в различных турнирах.

Дзюба же достиг этой отметки, забив 234-й мяч в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против "Крыльев Советов" (0:2). А в игре второго этапа &frac14 финала Кубка России против "Спартака" (2:3) 36-летний нападающий забил свой 235-й гол в карьере.

Уточнения

Алекса́ндр Анато́льевич Кержако́в (27 ноября 1982, Кингисепп, Ленинградская область) — российский футболист и тренер.
 

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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