Зависть или безразличие: Кержаков о рекорде Дзюбы

Бывший форвард "Зенита", "Севильи" и "Динамо" Александр Кержаков прокомментировал достижение нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив его рекорд.
В интервью "Спорт день за днём" Кержаков заявил, что воспринимает этот результат без лишних эмоций.
"К тому, что Артём достиг этого результата, я отношусь абсолютно спокойно", — сказал Кержаков.
За свою карьеру он забил 233 гола в различных турнирах.
Дзюба же достиг этой отметки, забив 234-й мяч в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против "Крыльев Советов" (0:2). А в игре второго этапа ¼ финала Кубка России против "Спартака" (2:3) 36-летний нападающий забил свой 235-й гол в карьере.
Алекса́ндр Анато́льевич Кержако́в (27 ноября 1982, Кингисепп, Ленинградская область) — российский футболист и тренер.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».
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