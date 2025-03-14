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Сутулость – в прошлое: эти упражнения со штангой сделают твою спину стальной

Спорт

Хочешь сильную спину, которая выдержит любую нагрузку? Упражнения со штангой помогут прокачать мышцы, улучшить осанку и предотвратить травмы. Но важно не просто поднимать вес, а делать это правильно!

Тренировка со штангой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка со штангой

Почему тренировка спины так важна

Спина — одна из самых важных мышечных групп. Она держит осанку, защищает позвоночник и участвует в каждом движении. Если мышцы слабые — возрастает риск травм и хронической боли.

Штанга — лучший инструмент для развития спины, ведь она позволяет

  • Нарастить силу: задействует широчайшие, трапециевидные и разгибатели позвоночника.
  • Улучшить осанку: сильные мышцы не дадут сутулиться.
  • Снизить риск травм: крепкая спина защищает позвоночник от перегрузок.
  • Сжигать жир: многосуставные упражнения запускают мощный метаболический отклик.

Но перед тем как взяться за гриф, важно подготовиться.

Как избежать травм при работе со штангой

  • Разогрей мышцы: 5-10 минут кардио + динамическая разминка.
  • Контролируй технику: лучше сделать меньше повторов, но правильно.
  • Начинай с легкого веса: сначала техника, потом килограммы.
  • Делай перерывы: спина требует восстановления, не нагружай её каждый день.

Теперь к делу — вот 10 лучших упражнений со штангой для спины.

ТОП-10 УПРАЖНЕНИЙ СО ШТАНГОЙ

Становая тяга

Король всех упражнений, развивает всю заднюю цепь: спину, ягодицы, ноги и корпус.

  • Встань перед штангой, стопы на ширине плеч.
  • Возьмись за гриф, держи спину ровной.
  • Поднимай штангу, разгибая колени и таз одновременно.
  • В верхней точке сведи лопатки, но не прогибай поясницу.

Альтернатива: становая с трэп-грифом — снижает нагрузку на поясницу.

Тяга штанги в наклоне

Широчайшие, трапеция и задние дельты работают на полную мощь.

  • Наклони корпус на 45 градусов, сохраняя спину ровной.
  • Подтягивай гриф к животу, сводя лопатки.
  • Опускай медленно, контролируя движение.

Альтернатива: тяга гантели одной рукой.

Тяга штанги лежа на наклонной скамье

Убирает "читинг", акцентируя нагрузку на широчайшие.

  • Ляг животом на наклонную скамью, прижмись грудью.
  • Подтягивай гриф к середине живота.
  • Опускай штангу медленно, не отрываясь от скамьи.

Наклоны со штангой на плечах ("Good Morning")

Отлично укрепляет разгибатели позвоночника.

  • Положи штангу на плечи.
  • Медленно наклоняй корпус вперед, пока не почувствуешь растяжение задней поверхности бедра.
  • Вернись в исходное положение, сохраняя контроль.

Альтернатива: гиперэкстензии.

Шраги со штангой

Прокачка трапеций для мощного верха спины.

  • Возьми штангу хватом на ширине плеч.
  • Поднимай плечи вверх, как будто пожимаешь их.
  • Задержись на секунду и медленно опусти.

Румынская тяга

Укрепляет поясницу, ягодицы и бицепсы бедра.

  • Держи гриф на вытянутых руках.
  • Отводи таз назад, опуская штангу до уровня колен.
  • Возвращайся в исходное положение, напрягая ягодицы.

Тяга штанги обратным хватом

Делает акцент на нижнюю часть широчайших и бицепсы.

  • Возьмись за гриф обратным хватом, наклони корпус вперед.
  • Подтяни штангу к животу, сводя лопатки.
  • Опусти обратно, контролируя движение.

Тяга штанги узким хватом в направляющей

Максимальная проработка середины спины.

  • Закрепи штангу в направляющей, возьмись узким хватом.
  • Подтягивай гриф к животу, локти прижаты.
  • Опускай медленно, удерживая контроль.

Становая тяга с трэп-грифом

Отличная альтернатива классической тяге, снижает нагрузку на поясницу.

  • Встань в центр трэп-грифа, возьмись за ручки.
  • Поднимай штангу, разгибая ноги и корпус одновременно.
  • В верхней точке сведи лопатки.

Протяжка штанги

Укрепляет дельты, трапеции и предплечья.

  • Возьми штангу узким хватом, руки прямые.
  • Поднимай гриф вдоль тела до уровня подбородка.
  • Медленно опускай вниз.

Тренировка спины — это не только про красивый рельеф, но и про здоровье позвоночника. Выбери 3-4 упражнения из списка и прорабатывай спину 1-2 раза в неделю. Главное — техника, а не вес.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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