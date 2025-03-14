Сутулость – в прошлое: эти упражнения со штангой сделают твою спину стальной

Хочешь сильную спину, которая выдержит любую нагрузку? Упражнения со штангой помогут прокачать мышцы, улучшить осанку и предотвратить травмы. Но важно не просто поднимать вес, а делать это правильно!

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка со штангой

Почему тренировка спины так важна

Спина — одна из самых важных мышечных групп. Она держит осанку, защищает позвоночник и участвует в каждом движении. Если мышцы слабые — возрастает риск травм и хронической боли.

Штанга — лучший инструмент для развития спины, ведь она позволяет

Нарастить силу: задействует широчайшие, трапециевидные и разгибатели позвоночника.

задействует широчайшие, трапециевидные и разгибатели позвоночника. Улучшить осанку: сильные мышцы не дадут сутулиться.

сильные мышцы не дадут сутулиться. Снизить риск травм: крепкая спина защищает позвоночник от перегрузок.

крепкая спина защищает позвоночник от перегрузок. Сжигать жир: многосуставные упражнения запускают мощный метаболический отклик.

Но перед тем как взяться за гриф, важно подготовиться.

Как избежать травм при работе со штангой

Разогрей мышцы: 5-10 минут кардио + динамическая разминка.

5-10 минут кардио + динамическая разминка. Контролируй технику: лучше сделать меньше повторов, но правильно.

лучше сделать меньше повторов, но правильно. Начинай с легкого веса: сначала техника, потом килограммы.

сначала техника, потом килограммы. Делай перерывы: спина требует восстановления, не нагружай её каждый день.

Теперь к делу — вот 10 лучших упражнений со штангой для спины.

ТОП-10 УПРАЖНЕНИЙ СО ШТАНГОЙ

Становая тяга

Король всех упражнений, развивает всю заднюю цепь: спину, ягодицы, ноги и корпус.

Встань перед штангой, стопы на ширине плеч.

Возьмись за гриф, держи спину ровной.

Поднимай штангу, разгибая колени и таз одновременно.

В верхней точке сведи лопатки, но не прогибай поясницу.

Альтернатива: становая с трэп-грифом — снижает нагрузку на поясницу.

Тяга штанги в наклоне

Широчайшие, трапеция и задние дельты работают на полную мощь.

Наклони корпус на 45 градусов, сохраняя спину ровной.

Подтягивай гриф к животу, сводя лопатки.

Опускай медленно, контролируя движение.

Альтернатива: тяга гантели одной рукой.

Тяга штанги лежа на наклонной скамье

Убирает "читинг", акцентируя нагрузку на широчайшие.

Ляг животом на наклонную скамью, прижмись грудью.

Подтягивай гриф к середине живота.

Опускай штангу медленно, не отрываясь от скамьи.

Наклоны со штангой на плечах ("Good Morning")

Отлично укрепляет разгибатели позвоночника.

Положи штангу на плечи.

Медленно наклоняй корпус вперед, пока не почувствуешь растяжение задней поверхности бедра.

Вернись в исходное положение, сохраняя контроль.

Альтернатива: гиперэкстензии.

Шраги со штангой

Прокачка трапеций для мощного верха спины.

Возьми штангу хватом на ширине плеч.

Поднимай плечи вверх, как будто пожимаешь их.

Задержись на секунду и медленно опусти.

Румынская тяга

Укрепляет поясницу, ягодицы и бицепсы бедра.

Держи гриф на вытянутых руках.

Отводи таз назад, опуская штангу до уровня колен.

Возвращайся в исходное положение, напрягая ягодицы.

Тяга штанги обратным хватом

Делает акцент на нижнюю часть широчайших и бицепсы.

Возьмись за гриф обратным хватом, наклони корпус вперед.

Подтяни штангу к животу, сводя лопатки.

Опусти обратно, контролируя движение.

Тяга штанги узким хватом в направляющей

Максимальная проработка середины спины.

Закрепи штангу в направляющей, возьмись узким хватом.

Подтягивай гриф к животу, локти прижаты.

Опускай медленно, удерживая контроль.

Становая тяга с трэп-грифом

Отличная альтернатива классической тяге, снижает нагрузку на поясницу.

Встань в центр трэп-грифа, возьмись за ручки.

Поднимай штангу, разгибая ноги и корпус одновременно.

В верхней точке сведи лопатки.

Протяжка штанги

Укрепляет дельты, трапеции и предплечья.

Возьми штангу узким хватом, руки прямые.

Поднимай гриф вдоль тела до уровня подбородка.

Медленно опускай вниз.

Тренировка спины — это не только про красивый рельеф, но и про здоровье позвоночника. Выбери 3-4 упражнения из списка и прорабатывай спину 1-2 раза в неделю. Главное — техника, а не вес.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

