Пляжная фигура без голодовок: что едят модели, чтобы оставаться в форме

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Спорт

Хотите выглядеть потрясающе в купальнике этим летом? Beach Body Diet — это не просто диета, а целая система питания и тренировок, которая поможет вам подтянуть тело и сбросить лишний вес всего за 6 недель. Узнаем, как работает эта методика и на какие принципы она опирается.

Блондинка топлес, загорающая на пляже
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блондинка топлес, загорающая на пляже

Что такое Beach Body Diet

Концепция Beach Body Diet разработана Тарой Крафт, главным редактором известного американского глянцевого журнала. Работая с моделями и знаменитостями, она создала систему питания, которая помогает избавиться от лишнего веса, улучшить самочувствие и уверенно чувствовать себя в купальнике.

Программа основана на отказе от вредных продуктов (сахара, фастфуда, рафинированных углеводов) и упоре на полезные макроэлементы:

  • Белки (рыба, курица, бобовые).
  • Полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).
  • Сложные углеводы (гречка, киноа, бурый рис).
  • Овощи и фрукты.

Диета не требует жестких ограничений, поэтому подходит для длительного использования, а не только для экстренной подготовки к лету.

Основные принципы диеты

Тара Крафт предлагает удобную систему из 5 главных категорий продуктов, соответствующих буквам слова BEACH:

  • B (Body Buffers) — белки: основа рациона, необходимая для мышечной массы и обмена веществ.
  • E (Everyday Energizers) — фрукты: дают заряд энергии и заменяют сладости.
  • A (All you can eat anchors) — овощи: низкокалорийные и богатые клетчаткой, помогают снизить суточный калораж.
  • C (Crucial Carbs) — сложные углеводы: поддерживают уровень сахара в крови и дают ощущение сытости.
  • H (Herbs and Spices) — травы и специи: делают блюда вкуснее и полезнее.

По мнению экспертов, сбалансированность этой системы делает ее более устойчивой, чем строгие низкоуглеводные диеты.

Что можно есть на Beach Body Diet

Программа питания предлагает широкий выбор продуктов, что делает диету комфортной:

  • Белки: курица, индейка, говядина, рыба, яйца, бобовые, греческий йогурт.
  • Овощи: капуста, шпинат, морковь, томаты, сельдерей, латук, огурцы.
  • Фрукты: ягоды, яблоки, апельсины, груши, грейпфрут, бананы.
  • Сложные углеводы: овсянка, киноа, бурый рис, цельнозерновые макароны.
  • Специи и травы: корица, имбирь, базилик, чеснок, кайенский перец.

Запрещены: сахар, белая мука, фастфуд, алкоголь, переработанные продукты.

Как тренироваться на Beach Body Diet

Питание — это лишь часть успеха. Чтобы добиться максимального результата, диета сочетается с кардио и силовыми тренировками.

Рекомендации

  • 3 силовые тренировки в неделю.
  • 2-3 кардио-сессии (бег, плавание, аэробика).
  • 8000+ шагов в день.

Примерное меню на 3 дня

День 1

  • Завтрак: омлет с овощами + цельнозерновой тост.
  • Перекус: яблоко или миндаль.
  • Обед: куриная грудка с рисом и салатом.
  • Перекус: греческий йогурт с ягодами.
  • Ужин: лосось на гриле + брокколи.

День 2

  • Завтрак: смузи (банан, ягоды, миндальное молоко).
  • Перекус: морковные палочки.
  • Обед: салат с тунцом, авокадо и зеленью.
  • Перекус: горсть грецких орехов.
  • Ужин: индейка с запеченными овощами.

День 3

  • Завтрак: овсянка с ягодами.
  • Перекус: кусочек сыра и груша.
  • Обед: чечевичный суп + цельнозерновой хлеб.
  • Перекус: вареное яйцо.
  • Ужин: креветки с салатом из овощей.

Реальные результаты: сколько можно похудеть

Скорость похудения зависит от исходного веса, уровня активности и дисциплины.

  • Средний результат: 2-4 кг в месяц.
  • Максимальный результат: до 10 кг за 6 недель.

Важно: если вес уходит слишком медленно, пересмотрите порции и количество кардио.

Кому подходит Beach Body Diet

  • Идеальна для тех, кто хочет похудеть к лету.
  • Полезна для спортсменов, желающих "подсушить" тело.
  • Подходит для длительного соблюдения.

Противопоказания

  • Хронические заболевания.
  • Расстройства пищевого поведения.
  • Беременность и грудное вскармливание.
  • ИМТ выше 29 (высокая нагрузка на суставы).

Beach Body Diet — не жесткая диета, а здоровый сбалансированный план питания. Ее легко соблюдать, но важно сочетать с тренировками и придерживаться дисциплины.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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