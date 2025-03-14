Пляжная фигура без голодовок: что едят модели, чтобы оставаться в форме

Хотите выглядеть потрясающе в купальнике этим летом? Beach Body Diet — это не просто диета, а целая система питания и тренировок, которая поможет вам подтянуть тело и сбросить лишний вес всего за 6 недель. Узнаем, как работает эта методика и на какие принципы она опирается.
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блондинка топлес, загорающая на пляже
Что такое Beach Body Diet
Концепция Beach Body Diet разработана Тарой Крафт, главным редактором известного американского глянцевого журнала. Работая с моделями и знаменитостями, она создала систему питания, которая помогает избавиться от лишнего веса, улучшить самочувствие и уверенно чувствовать себя в купальнике.
Программа основана на отказе от вредных продуктов (сахара, фастфуда, рафинированных углеводов) и упоре на полезные макроэлементы:
Белки (рыба, курица, бобовые).
Полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).
Сложные углеводы (гречка, киноа, бурый рис).
Овощи и фрукты.
Диета не требует жестких ограничений, поэтому подходит для длительного использования, а не только для экстренной подготовки к лету.
Основные принципы диеты
Тара Крафт предлагает удобную систему из 5 главных категорий продуктов, соответствующих буквам слова BEACH:
B (Body Buffers) — белки: основа рациона, необходимая для мышечной массы и обмена веществ.
E (Everyday Energizers) — фрукты: дают заряд энергии и заменяют сладости.
A (All you can eat anchors) — овощи: низкокалорийные и богатые клетчаткой, помогают снизить суточный калораж.
C (Crucial Carbs) — сложные углеводы: поддерживают уровень сахара в крови и дают ощущение сытости.
H (Herbs and Spices) — травы и специи: делают блюда вкуснее и полезнее.
По мнению экспертов, сбалансированность этой системы делает ее более устойчивой, чем строгие низкоуглеводные диеты.
Что можно есть на Beach Body Diet
Программа питания предлагает широкий выбор продуктов, что делает диету комфортной:
Специи и травы: корица, имбирь, базилик, чеснок, кайенский перец.
Запрещены: сахар, белая мука, фастфуд, алкоголь, переработанные продукты.
Как тренироваться на Beach Body Diet
Питание — это лишь часть успеха. Чтобы добиться максимального результата, диета сочетается с кардио и силовыми тренировками.
Рекомендации
3 силовые тренировки в неделю.
2-3 кардио-сессии (бег, плавание, аэробика).
8000+ шагов в день.
Примерное меню на 3 дня
День 1
Завтрак: омлет с овощами + цельнозерновой тост.
Перекус: яблоко или миндаль.
Обед: куриная грудка с рисом и салатом.
Перекус: греческий йогурт с ягодами.
Ужин: лосось на гриле + брокколи.
День 2
Завтрак: смузи (банан, ягоды, миндальное молоко).
Перекус: морковные палочки.
Обед: салат с тунцом, авокадо и зеленью.
Перекус: горсть грецких орехов.
Ужин: индейка с запеченными овощами.
День 3
Завтрак: овсянка с ягодами.
Перекус: кусочек сыра и груша.
Обед: чечевичный суп + цельнозерновой хлеб.
Перекус: вареное яйцо.
Ужин: креветки с салатом из овощей.
Реальные результаты: сколько можно похудеть
Скорость похудения зависит от исходного веса, уровня активности и дисциплины.
Средний результат: 2-4 кг в месяц.
Максимальный результат: до 10 кг за 6 недель.
Важно: если вес уходит слишком медленно, пересмотрите порции и количество кардио.
Кому подходит Beach Body Diet
Идеальна для тех, кто хочет похудеть к лету.
Полезна для спортсменов, желающих "подсушить" тело.
Подходит для длительного соблюдения.
Противопоказания
Хронические заболевания.
Расстройства пищевого поведения.
Беременность и грудное вскармливание.
ИМТ выше 29 (высокая нагрузка на суставы).
Beach Body Diet — не жесткая диета, а здоровый сбалансированный план питания. Ее легко соблюдать, но важно сочетать с тренировками и придерживаться дисциплины.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.