Пляжная фигура без голодовок: что едят модели, чтобы оставаться в форме

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Хотите выглядеть потрясающе в купальнике этим летом? Beach Body Diet — это не просто диета, а целая система питания и тренировок, которая поможет вам подтянуть тело и сбросить лишний вес всего за 6 недель. Узнаем, как работает эта методика и на какие принципы она опирается.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блондинка топлес, загорающая на пляже

Что такое Beach Body Diet

Концепция Beach Body Diet разработана Тарой Крафт, главным редактором известного американского глянцевого журнала. Работая с моделями и знаменитостями, она создала систему питания, которая помогает избавиться от лишнего веса, улучшить самочувствие и уверенно чувствовать себя в купальнике.

Программа основана на отказе от вредных продуктов (сахара, фастфуда, рафинированных углеводов) и упоре на полезные макроэлементы:

Белки (рыба, курица, бобовые).

Полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).

Сложные углеводы (гречка, киноа, бурый рис).

Овощи и фрукты.

Диета не требует жестких ограничений, поэтому подходит для длительного использования, а не только для экстренной подготовки к лету.

Основные принципы диеты

Тара Крафт предлагает удобную систему из 5 главных категорий продуктов, соответствующих буквам слова BEACH:

B (Body Buffers) — белки : основа рациона, необходимая для мышечной массы и обмена веществ.

: основа рациона, необходимая для мышечной массы и обмена веществ. E (Everyday Energizers) — фрукты : дают заряд энергии и заменяют сладости.

: дают заряд энергии и заменяют сладости. A (All you can eat anchors) — овощи : низкокалорийные и богатые клетчаткой, помогают снизить суточный калораж.

: низкокалорийные и богатые клетчаткой, помогают снизить суточный калораж. C (Crucial Carbs) — сложные углеводы : поддерживают уровень сахара в крови и дают ощущение сытости.

: поддерживают уровень сахара в крови и дают ощущение сытости. H (Herbs and Spices) — травы и специи: делают блюда вкуснее и полезнее.

По мнению экспертов, сбалансированность этой системы делает ее более устойчивой, чем строгие низкоуглеводные диеты.

Что можно есть на Beach Body Diet

Программа питания предлагает широкий выбор продуктов, что делает диету комфортной:

Белки : курица, индейка, говядина, рыба, яйца, бобовые, греческий йогурт.

: курица, индейка, говядина, рыба, яйца, бобовые, греческий йогурт. Овощи : капуста, шпинат, морковь, томаты, сельдерей, латук, огурцы.

: капуста, шпинат, морковь, томаты, сельдерей, латук, огурцы. Фрукты : ягоды, яблоки, апельсины, груши, грейпфрут, бананы.

: ягоды, яблоки, апельсины, груши, грейпфрут, бананы. Сложные углеводы : овсянка, киноа, бурый рис, цельнозерновые макароны.

: овсянка, киноа, бурый рис, цельнозерновые макароны. Специи и травы: корица, имбирь, базилик, чеснок, кайенский перец.

Запрещены: сахар, белая мука, фастфуд, алкоголь, переработанные продукты.

Как тренироваться на Beach Body Diet

Питание — это лишь часть успеха. Чтобы добиться максимального результата, диета сочетается с кардио и силовыми тренировками.

Рекомендации

3 силовые тренировки в неделю.

2-3 кардио-сессии (бег, плавание, аэробика).

(бег, плавание, аэробика). 8000+ шагов в день.

Примерное меню на 3 дня

День 1

Завтрак: омлет с овощами + цельнозерновой тост.

омлет с овощами + цельнозерновой тост. Перекус: яблоко или миндаль.

яблоко или миндаль. Обед: куриная грудка с рисом и салатом.

куриная грудка с рисом и салатом. Перекус: греческий йогурт с ягодами.

греческий йогурт с ягодами. Ужин: лосось на гриле + брокколи.

День 2

Завтрак: смузи (банан, ягоды, миндальное молоко).

смузи (банан, ягоды, миндальное молоко). Перекус: морковные палочки.

морковные палочки. Обед: салат с тунцом, авокадо и зеленью.

салат с тунцом, авокадо и зеленью. Перекус: горсть грецких орехов.

горсть грецких орехов. Ужин: индейка с запеченными овощами.

День 3

Завтрак: овсянка с ягодами.

овсянка с ягодами. Перекус: кусочек сыра и груша.

кусочек сыра и груша. Обед: чечевичный суп + цельнозерновой хлеб.

чечевичный суп + цельнозерновой хлеб. Перекус: вареное яйцо.

вареное яйцо. Ужин: креветки с салатом из овощей.

Реальные результаты: сколько можно похудеть

Скорость похудения зависит от исходного веса, уровня активности и дисциплины.

Средний результат: 2-4 кг в месяц.

2-4 кг в месяц. Максимальный результат: до 10 кг за 6 недель.

Важно: если вес уходит слишком медленно, пересмотрите порции и количество кардио.

Кому подходит Beach Body Diet

Идеальна для тех, кто хочет похудеть к лету.

Полезна для спортсменов, желающих "подсушить" тело.

Подходит для длительного соблюдения.

Противопоказания

Хронические заболевания.

Расстройства пищевого поведения.

Беременность и грудное вскармливание.

ИМТ выше 29 (высокая нагрузка на суставы).

Beach Body Diet — не жесткая диета, а здоровый сбалансированный план питания. Ее легко соблюдать, но важно сочетать с тренировками и придерживаться дисциплины.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

