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Пухлые колени не приговор: как избавиться от лишнего жира и носить мини без страха

Спорт

Лишний жир в области коленей может не только портить контуры ног, но и вызывать дискомфорт при выборе одежды. Эта зона относится к так называемым "жировым ловушкам", от которых сложно избавиться. Однако при правильном подходе можно добиться стройных и подтянутых коленей.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

Почему жир откладывается в коленях

Основные причины, по которым жир накапливается в этой зоне:

  • Неправильное питание: избыток калорий, сладостей и фастфуда ведет к накоплению жировых запасов.
  • Гормональный дисбаланс: снижение обмена веществ замедляет жиросжигание.
  • Генетическая предрасположенность: особенности фигуры могут способствовать скоплению жира в области коленей.
  • Малоподвижный образ жизни: гиподинамия ведет к слабости мышц ног, что делает колени визуально объемнее.

Можно ли похудеть в коленях с помощью упражнений

Фитнес-эксперты отмечают, что локальное жиросжигание невозможно — организм худеет комплексно. Однако упражнения для ног и ягодиц помогут:

  • Укрепить мышцы и улучшить рельеф коленей.
  • Разогнать обмен веществ, способствуя общему похудению.
  • Сделать кожу более упругой и подтянутой.

Лучшие упражнения для стройных коленей

Ходьба с высоким подниманием колен (3 минуты)

  • Встаньте прямо, вытяните руки перед собой.
  • Поднимайте колени поочередно, касаясь ладоней.

Ходьба на коленях (1-5 минут)

  • Встаньте на колени, спина прямая.
  • Медленно передвигайтесь вперед, опираясь на коленные суставы.

Велосипед (10-20 повторений, 2-3 подхода)

  • Лягте на спину, руки за голову.
  • Поочередно подтягивайте колени к груди, имитируя езду на велосипеде.

Приседания с выпрыгиванием (10-15 раз)

  • Сделайте обычный присед.
  • Вытолкните тело вверх, выпрыгнув максимально высоко.

Сплит-приседания (10 повторов на каждую ногу)

  • Встаньте спиной к стулу, одну ногу положите на опору.
  • Опускайтесь в присед, затем возвращайтесь в исходное положение.

Прыжки на скамейку (10-15 раз)

  • Встаньте перед устойчивой платформой.
  • Выпрыгните на нее, затем мягко спрыгните вниз.

Подъем ноги лежа на боку (15-20 раз на каждую ногу)

  • Лягте на бок, нижнюю ногу держите прямой.
  • Поднимайте и опускайте ее, не касаясь пола.

Дополнительные способы ускорить результат

  • Обертывания: грязевые, глиняные или водорослевые процедуры способствуют уменьшению объемов.
  • Массаж: лимфодренажные и антицеллюлитные техники ускоряют расщепление жира.
  • Контрастный душ: улучшает циркуляцию крови, помогая избавиться от отеков.
  • Кардиотренировки: прыжки на скакалке, бег, велосипед помогают убрать жир на коленях быстрее.

Какие упражнения нельзя делать при проблемах с коленями

  • Приседания с глубокой амплитудой.
  • Выпады с чрезмерной нагрузкой.
  • Бег на жесткой поверхности.
  • Упражнения с большими весами без подготовки.

Избавиться от жира в коленях невозможно точечно, но комплексный подход (упражнения, питание, процедуры) поможет сделать ноги стройнее и подтянутее. Регулярность и правильный режим — ключ к успеху.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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