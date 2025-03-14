Утренняя тренировка, которая работает лучше кофе: жир сгорает уже с первых минут

Хотите сжигать калории и худеть с самого утра? Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала идеальную утреннюю зарядку, которая поможет избавиться от лишних килограммов, повысить выносливость и зарядить тело энергией.
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утренняя зарядка
Почему утренние тренировки эффективны
Утренняя физическая активность запускает метаболизм, помогает организму быстрее проснуться и сжигает больше калорий. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) особенно эффективны, так как повышают уровень кислородного потребления после нагрузки. Это означает, что калории продолжают сгорать даже после окончания тренировки.
Как правильно подготовиться к зарядке
Перед активной тренировкой необходимо разогреть мышцы. Для этого достаточно 5 минут:
Круговые вращения плечами и руками.
Махи ногами.
Наклоны и повороты корпуса.
Лёгкий бег на месте или прыжки.
После разминки можно переходить к основному комплексу.
Идеальная утренняя тренировка для похудения
Планка(30-40 секунд)
Как делать
Встаньте в упор лёжа, упираясь на локти.
Держите тело ровно, не прогибая поясницу.
Напрягайте пресс и ягодицы.
Скручивания(15 повторений)
Как делать
Лягте на спину, согните ноги в коленях.
Поднимайте корпус, напрягая пресс.
Медленно опускайтесь вниз.
Подъём прямых ног(15 раз)
Как делать
Лягте на спину, ноги вытянуты.
Поднимайте их вверх, не сгибая в коленях.
Опускайте медленно, не касаясь пола.
Ножницы(30 секунд)
Как делать
Лягте на спину, руки под поясницу.
Выполняйте быстрые скрещивающиеся движения ногами.
Приседания с прыжком(15 раз)
Как делать
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Опуститесь в присед и резко выпрыгните вверх.
Приземлитесь мягко, сразу переходя в новый повтор.
Махи ногами назад(15 раз на каждую ногу)
Как делать
Встаньте прямо, руки на пояс.
Поднимайте ногу назад, напрягая ягодицы.
Опускайте медленно, контролируя движение.
Бег с высоким подниманием колен(30 секунд)
Как делать
Бегите на месте, подтягивая колени к груди.
Держите спину ровно, помогайте себе руками.
Берпи(10 раз)
Как делать
Встаньте прямо.
Сделайте упор присев, затем прыжком примите положение планки.
Вернитесь в присед и выпрыгните вверх, подняв руки.
Дополнительное упражнение: скалолаз
Для тех, кто хочет убрать жир с живота, полезно включить "скалолаза". Он отлично прокачивает мышцы кора и ускоряет жиросжигание.
Как делать
Встаньте в планку.
Поочерёдно подтягивайте колени к груди в быстром темпе.
Работайте интенсивно в течение 30 секунд.
Как часто делать зарядку
Чтобы увидеть результат, выполняйте этот комплекс 4-5 раз в неделю. При этом важно сочетать тренировки с правильным питанием.
Эффект
Запуск метаболизма на целый день.
Повышение выносливости и тонуса мышц.
Быстрое сжигание калорий и уменьшение жировых отложений.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.