Этот дешёвый продукт помогает наращивать мышцы лучше, чем протеин

3:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Здоровое питание в спорте — это не про ограничения, а про гармонию с собственным телом. Забудьте о строгих диетах и голодных днях! Главное — сбалансированный подход, который помогает развивать силу, выносливость и сохранять энергию. Вот пять принципов, которые помогут вам выстроить питание без стресса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Разнообразие — залог успеха

Организм, подвергающийся физическим нагрузкам, нуждается в полном спектре полезных веществ. Меню должно включать:

Овощи всех цветов.

Фрукты.

Цельные злаки.

Натуральные молочные продукты.

Мясо без химических добавок.

Рыбу и орехи.

Переход к такому питанию не требует радикальных изменений: заменяйте привычные продукты на более полезные постепенно, чтобы избежать стрессов и срывов.

Голод — главный враг прогресса

Пропускать приемы пищи перед или после тренировки — большая ошибка. Недостаток энергии снижает эффективность занятий и может привести к проблемам со здоровьем.

Рассчитайте суточную норму калорий по формуле Миффлина — Джеора с учетом активности.

Используйте схему 25-50-25: завтрак, обед и ужин в таком соотношении калорий, плюс легкие перекусы.

Современные приложения помогают следить за балансом БЖУ (белков, жиров, углеводов), превращая процесс в увлекательный вызов.

Время имеет значение

Не менее важен и правильный тайминг:

За три часа до тренировки — питательный обед.

За полчаса до занятий — легкий йогурт или фрукт.

После тренировки — белки и углеводы для быстрого восстановления мышц (творог, куриная грудка, овощи).

Эксперименты с интервальным голоданием или дробным питанием допустимы, но важно прислушиваться к своему телу, а не слепо следовать трендам.

Жиры — не враг, а союзник

Полезные жиры играют ключевую роль в гормональном балансе, влияя на рост мышц и уровень энергии. В рационе их должно быть около 30%, и выбирать стоит:

Авокадо.

Оливковое масло.

Жирную рыбу.

Даже при похудении полностью исключать жиры нельзя — важно лишь уменьшить количество насыщенных жиров, оставляя в приоритете ненасыщенные.

Белок + углеводы = энергия и сила

Эта комбинация помогает не только спортсменам, но и тем, кто просто хочет быть в форме:

За пару часов до тренировки тарелка гречки с индейкой обеспечит выносливость.

Банан с творогом после занятия запустит восстановление.

Оптимальная норма белка — от 1,6 г на килограмм веса, что важно для сохранения мышц при дефиците калорий.

Даже привычный творог (0,1-9% жирности) становится отличным источником белка без лишних добавок.

Следование этим принципам не требует жестких ограничений. Они помогают слышать организм, выбирать нужные продукты и превращать каждую трапезу в шаг к цели. Ведь еда — это не враг, а лучший партнер на пути к идеальному телу!

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

