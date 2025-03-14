Этот дешёвый продукт помогает наращивать мышцы лучше, чем протеин

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3:20
Спорт

Здоровое питание в спорте — это не про ограничения, а про гармонию с собственным телом. Забудьте о строгих диетах и голодных днях! Главное — сбалансированный подход, который помогает развивать силу, выносливость и сохранять энергию. Вот пять принципов, которые помогут вам выстроить питание без стресса.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Разнообразие — залог успеха

Организм, подвергающийся физическим нагрузкам, нуждается в полном спектре полезных веществ. Меню должно включать:

  • Овощи всех цветов.
  • Фрукты.
  • Цельные злаки.
  • Натуральные молочные продукты.
  • Мясо без химических добавок.
  • Рыбу и орехи.

Переход к такому питанию не требует радикальных изменений: заменяйте привычные продукты на более полезные постепенно, чтобы избежать стрессов и срывов.

Голод — главный враг прогресса

Пропускать приемы пищи перед или после тренировки — большая ошибка. Недостаток энергии снижает эффективность занятий и может привести к проблемам со здоровьем.

  • Рассчитайте суточную норму калорий по формуле Миффлина — Джеора с учетом активности.
  • Используйте схему 25-50-25: завтрак, обед и ужин в таком соотношении калорий, плюс легкие перекусы.
  • Современные приложения помогают следить за балансом БЖУ (белков, жиров, углеводов), превращая процесс в увлекательный вызов.

Время имеет значение

Не менее важен и правильный тайминг:

  • За три часа до тренировки — питательный обед.
  • За полчаса до занятий — легкий йогурт или фрукт.
  • После тренировки — белки и углеводы для быстрого восстановления мышц (творог, куриная грудка, овощи).

Эксперименты с интервальным голоданием или дробным питанием допустимы, но важно прислушиваться к своему телу, а не слепо следовать трендам.

Жиры — не враг, а союзник

Полезные жиры играют ключевую роль в гормональном балансе, влияя на рост мышц и уровень энергии. В рационе их должно быть около 30%, и выбирать стоит:

  • Авокадо.
  • Оливковое масло.
  • Жирную рыбу.

Даже при похудении полностью исключать жиры нельзя — важно лишь уменьшить количество насыщенных жиров, оставляя в приоритете ненасыщенные.

Белок + углеводы = энергия и сила

Эта комбинация помогает не только спортсменам, но и тем, кто просто хочет быть в форме:

  • За пару часов до тренировки тарелка гречки с индейкой обеспечит выносливость.
  • Банан с творогом после занятия запустит восстановление.
  • Оптимальная норма белка — от 1,6 г на килограмм веса, что важно для сохранения мышц при дефиците калорий.

Даже привычный творог (0,1-9% жирности) становится отличным источником белка без лишних добавок.

Следование этим принципам не требует жестких ограничений. Они помогают слышать организм, выбирать нужные продукты и превращать каждую трапезу в шаг к цели. Ведь еда — это не враг, а лучший партнер на пути к идеальному телу!

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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