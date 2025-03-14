Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США допустили признание Донбасса и Крыма за Россией – что это значит?
Косметика, которая убивает вашу кожу: проверьте, есть ли эти ингредиенты в вашем уходе
Забудьте о преференциях: Путин отправил послание западным компаниям
Улыбка вместо денег: как получить алкоголь бесплатно в полете
Простая хитрость, которая избавит ваш дом от шерсти животных
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Вы даже не заметите, как ваш мозг сдастся перед жирной пищей
ТОП-5 грузовиков СССР, которые пользовались популярностью за рубежом
Ребёнок будет есть каждый день: секрет идеальной творожной запеканки

Где ваш ребёнок станет чемпионом: секрет в его характере

2:40
Спорт

Выбор спортивной секции для ребёнка — задача непростая. Ведь хочется, чтобы занятия приносили радость, не становились обязанностью и не были заброшены через год-другой. Как же понять, к какому спорту у ребёнка есть предрасположенность? Один из главных ориентиров — его темперамент.

Спорт, ребенок
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, ребенок

Почему темперамент важен

Темперамент — это врождённые особенности психики, влияющие на реакцию на окружающий мир, устойчивость к нагрузкам и способность к концентрации. Именно он определяет, насколько комфортно ребёнку будет в том или ином виде спорта.

Заставить холерика спокойно наматывать круги в бассейне — почти нереально. А вот флегматик может часами заниматься циклическими нагрузками, но вряд ли получит удовольствие от бурных командных игр.

Можно обратиться к психологу, но гораздо проще пройти тест Айзенка, доступный в интернете.

Четыре типа темперамента и спорт

  1. Сангвиник — уравновешен, целеустремлён, легко находит общий язык с окружающими. Ему подойдут практически все виды спорта, особенно командные (футбол, баскетбол, волейбол). Часто такие дети становятся капитанами.

  2. Холерик — вспыльчив, энергичен, эмоционален. Идеальный вариант для него — единоборства (бокс, борьба, фехтование), а также динамичные игровые виды (футбол, хоккей). Но циклические виды спорта (плавание, бег) могут его быстро утомить.

  3. Флегматик — медлителен, терпелив, усидчив. Это дети, которые способны спокойно заниматься однообразными упражнениями. Им подойдут плавание, лыжи, лёгкая атлетика, тяжелая атлетика.

  4. Меланхолик — чувствителен, раним, замкнут. Таким детям сложнее даются спортивные нагрузки, но они могут найти себя в шахматах, стрельбе или лёгкой физической активности без соревновательного духа.

Исключения из правил

Конечно, темперамент — это только ориентир, а не приговор. Жизнь знает примеры, когда меланхолики становились капитанами футбольных команд, а холерики — завоёвывали медали в плавании. Главное — найти хорошего тренера, который сможет раскрыть потенциал ребёнка.

Выбор спортивной секции — это не только вопрос здоровья, но и психологии. Ориентируясь на темперамент, можно избежать множества разочарований и подобрать занятие, которое действительно увлечёт ребёнка. Но не стоит забывать, что главное — его желание и интерес.

Уточнения

Темпера́мент (лат. temperamentum - "соразмерность", "надлежащее соотношение частей") — это совокупность устойчивых динамических особенностей психических процессов человека: темпа, ритма, интенсивности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Подводное чудо? Как тоннель по дну Балтийского моря изменит дорожную карту Европы
Экономика и бизнес
Подводное чудо? Как тоннель по дну Балтийского моря изменит дорожную карту Европы Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Сводка с фронта: Путин дал обратный пас Западу и Киеву, из Курской области ВС РФ шагнули в Сумскую Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Последние материалы
Когда Ромео и Джульетте уже за 60: первая любовь в памяти не растаяла
США допустили признание Донбасса и Крыма за Россией – что это значит?
Косметика, которая убивает вашу кожу: проверьте, есть ли эти ингредиенты в вашем уходе
Забудьте о преференциях: Путин отправил послание западным компаниям
Улыбка вместо денег: как получить алкоголь бесплатно в полете
Простая хитрость, которая избавит ваш дом от шерсти животных
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Вы даже не заметите, как ваш мозг сдастся перед жирной пищей
ТОП-5 грузовиков СССР, которые пользовались популярностью за рубежом
Ребёнок будет есть каждый день: секрет идеальной творожной запеканки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.