Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масляный кошмар: на этом двигателе даже новое масло превращается в грязь
Вкуснее, чем Нутелла: итальянцы поделились рецептом нежнейшего крема Kinder Bueno из 2 ингредиентов
Семья услышала плач из-под дома: заглянули внутрь, их ждала шокирующая находка
Хозяйки негодуют: посуда портится, а причина кроется в посудомойке
Эти натуральные подкормки спасут даже слабые плодовые деревья
Укол в сердце суеты: как «медленная» деревня противостоит современной жизни
Судоходство меняло погоду веками — но об этом узнали только сейчас
Леру Кудрявцеву обманула нейросеть: теперь списывают деньги
Стиральная машина прыгает? Проверьте этот параметр

Почувствуй себя сильным и бодрым в любом возрасте! Помогут эти 4 привычки

1:11
Спорт

Фитнес-тренер Олли Томпсон назвал четыре фактора, которые положительно влияют на благополучие человека.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Управление стрессом

Хронический стресс может привести к множеству заболеваний как физических, так и психологических. Такие техники, как медитация, глубокие дыхательные упражнения и регулярные физические нагрузки, помогают смягчить негативные последствия стресса, пишет Cambridge Independent.

Здоровый сон

Во время сна в организме происходят важные восстановительные процессы. Адекватная продолжительность сна, семь-восемь часов, важна для когнитивных функций, эмоциональной стабильности и физической жизнеспособности.

Кофеин

Это известный стимулятор, способный на время повысить бдительность и концентрацию внимания. При умеренном потреблении кофеин поможет улучшить физическую деятельность, но чрезмерное его потребление может нарушить сон.

Питание

Здоровая пища важна для развития организм. Она насыщает его жизненно важными питательными веществами и энергией, необходимыми для оптимальной работы.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Разрушение невидимой стены: что будет, если Антарктида перестанет защищать нас
Наука и техника
Разрушение невидимой стены: что будет, если Антарктида перестанет защищать нас Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Последние материалы
Вкуснее, чем Нутелла: итальянцы поделились рецептом нежнейшего крема Kinder Bueno из 2 ингредиентов
Семья услышала плач из-под дома: заглянули внутрь, их ждала шокирующая находка
Хозяйки негодуют: посуда портится, а причина кроется в посудомойке
Эти натуральные подкормки спасут даже слабые плодовые деревья
Укол в сердце суеты: как «медленная» деревня противостоит современной жизни
Судоходство меняло погоду веками — но об этом узнали только сейчас
Леру Кудрявцеву обманула нейросеть: теперь списывают деньги
Стиральная машина прыгает? Проверьте этот параметр
Экономическое давление на пенсионную систему: налоги и взносы могут вырасти
Одежда и аромат, которые мгновенно сделают вас увереннее в себе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.