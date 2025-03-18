Почувствуй себя сильным и бодрым в любом возрасте! Помогут эти 4 привычки

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Фитнес-тренер Олли Томпсон назвал четыре фактора, которые положительно влияют на благополучие человека.

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Управление стрессом

Хронический стресс может привести к множеству заболеваний как физических, так и психологических. Такие техники, как медитация, глубокие дыхательные упражнения и регулярные физические нагрузки, помогают смягчить негативные последствия стресса, пишет Cambridge Independent.

Здоровый сон

Во время сна в организме происходят важные восстановительные процессы. Адекватная продолжительность сна, семь-восемь часов, важна для когнитивных функций, эмоциональной стабильности и физической жизнеспособности.

Кофеин

Это известный стимулятор, способный на время повысить бдительность и концентрацию внимания. При умеренном потреблении кофеин поможет улучшить физическую деятельность, но чрезмерное его потребление может нарушить сон.

Питание

Здоровая пища важна для развития организм. Она насыщает его жизненно важными питательными веществами и энергией, необходимыми для оптимальной работы.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

