Почувствуй себя сильным и бодрым в любом возрасте! Помогут эти 4 привычки

Фитнес-тренер Олли Томпсон назвал четыре фактора, которые положительно влияют на благополучие человека.
Хронический стресс может привести к множеству заболеваний как физических, так и психологических. Такие техники, как медитация, глубокие дыхательные упражнения и регулярные физические нагрузки, помогают смягчить негативные последствия стресса, пишет Cambridge Independent.
Во время сна в организме происходят важные восстановительные процессы. Адекватная продолжительность сна, семь-восемь часов, важна для когнитивных функций, эмоциональной стабильности и физической жизнеспособности.
Это известный стимулятор, способный на время повысить бдительность и концентрацию внимания. При умеренном потреблении кофеин поможет улучшить физическую деятельность, но чрезмерное его потребление может нарушить сон.
Здоровая пища важна для развития организм. Она насыщает его жизненно важными питательными веществами и энергией, необходимыми для оптимальной работы.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.