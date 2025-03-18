40-летняя голивудская звезда раскрыла секрет осиной талии

Талии голивудской звезды Энн Хэтэуэй завидуют миллионы женщин со всего мира. Как ей удаётся быть в отличной форме, расскажем в этом материале.
По словам мамы двоих детей, для тонкой талии нужно выполнять V-образные приседания. Это упражнение заставляет работать мышцы пресса, косые мышцы живота и сгибательные мышцы бёдер. В то же время такая тренировка улучшает координацию и осанку, сообщает Daily Mail.
Следующее упражнение от голивудской звезды нужно выполнять лёжа на спине. Вытяните руки над головой, прямые ноги приподнимите над полом. Затем поднимите руки и ноги вверх так, чтобы они коснулись друг друга.
Выполнять такое упражнение нужно десять раз по три подхода.
По словам Энн Хэтэуэй, секрет её фигуры — сочетание танцев, кардио и силовых тренировок. Тренироваться актриса предпочитает по утрам.
Энн (Э́нни) Жакли́н Хэ́тэуэй (англ. Anne (Annie) Jacqueline Hathaway; род. 12 ноября 1982, Нью-Йорк) — американская актриса и певица.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.