40-летняя голивудская звезда раскрыла секрет осиной талии

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Талии голивудской звезды Энн Хэтэуэй завидуют миллионы женщин со всего мира. Как ей удаётся быть в отличной форме, расскажем в этом материале.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

По словам мамы двоих детей, для тонкой талии нужно выполнять V-образные приседания. Это упражнение заставляет работать мышцы пресса, косые мышцы живота и сгибательные мышцы бёдер. В то же время такая тренировка улучшает координацию и осанку, сообщает Daily Mail.

Следующее упражнение от голивудской звезды нужно выполнять лёжа на спине. Вытяните руки над головой, прямые ноги приподнимите над полом. Затем поднимите руки и ноги вверх так, чтобы они коснулись друг друга.

Выполнять такое упражнение нужно десять раз по три подхода.

По словам Энн Хэтэуэй, секрет её фигуры — сочетание танцев, кардио и силовых тренировок. Тренироваться актриса предпочитает по утрам.

Уточнения

Энн (Э́нни) Жакли́н Хэ́тэуэй (англ. Anne (Annie) Jacqueline Hathaway; род. 12 ноября 1982, Нью-Йорк) — американская актриса и певица.

