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Модель качает пресс, не вставая с кровати! Как ей это удаётся?

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Спорт

Модель и телеведущая Яна Сапета рассказала о простом упражнении для прокачки мышц пресса. Его нужно делать сразу после пробуждения лёжа на кровати.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Во время выполнения упражнения можно согнуть ноги, но это необязательно.

"Итак, потянулись, руки за голову или вдоль тела, слегка приподнимаем верхнюю часть тела и фиксируемся на несколько секунд в этом положении. Выполняем, сколько есть сил, работаем на максимум", — цитирует модель "СЭ".

Она рассказала, что делает 200 повторов, это занимает 20 минут.

"У меня нет времени на другие упражнения. Можно делать с перерывами, в три подхода. Важно прислушиваться к себе и работать в тандеме с крутым тренером, который будет вас мотивировать", — поделилась модель.

Для первого раза, как она отметила, можно выполнить 50 раз.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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