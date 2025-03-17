Модель качает пресс, не вставая с кровати! Как ей это удаётся?

Модель и телеведущая Яна Сапета рассказала о простом упражнении для прокачки мышц пресса. Его нужно делать сразу после пробуждения лёжа на кровати.
Во время выполнения упражнения можно согнуть ноги, но это необязательно.
"Итак, потянулись, руки за голову или вдоль тела, слегка приподнимаем верхнюю часть тела и фиксируемся на несколько секунд в этом положении. Выполняем, сколько есть сил, работаем на максимум", — цитирует модель "СЭ".
Она рассказала, что делает 200 повторов, это занимает 20 минут.
"У меня нет времени на другие упражнения. Можно делать с перерывами, в три подхода. Важно прислушиваться к себе и работать в тандеме с крутым тренером, который будет вас мотивировать", — поделилась модель.
Для первого раза, как она отметила, можно выполнить 50 раз.
Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.
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