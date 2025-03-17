Супермодель раскрыла секрет идеальных ног и подтянутых рук: как она тренируется?

Адриана Лима — одна из главных моделей мира. В 43 года она превосходно выглядит, а фанаты не понимают, как ей это удаётся.
Она родила троих детей, поэтому её советы помогут многим девушкам. Лима рассказала, что сохранять форму ей помогает спорт.
В своих соцсетях Адриана показала упражнения с эспандером для укрепления мышц ног. Она активно работает на поддержание тонуса икр и лодыжек. Еще
Лима качает бицепс с помощью дополнительного веса. Ранее она рассказывала, что занимается боксом, а её любимый спортивный инвентарь — это скакалка, пишет "СЭ".
Адриа́на Ли́ма (порт. Adriana Lima; род. 12 июня 1981, Салвадор, штат Баия, Бразилия) — бразильская супермодель, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?