Супермодель раскрыла секрет идеальных ног и подтянутых рук: как она тренируется?

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Адриана Лима — одна из главных моделей мира. В 43 года она превосходно выглядит, а фанаты не понимают, как ей это удаётся.

Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com Умные весы

Она родила троих детей, поэтому её советы помогут многим девушкам. Лима рассказала, что сохранять форму ей помогает спорт.

В своих соцсетях Адриана показала упражнения с эспандером для укрепления мышц ног. Она активно работает на поддержание тонуса икр и лодыжек. Еще

Лима качает бицепс с помощью дополнительного веса. Ранее она рассказывала, что занимается боксом, а её любимый спортивный инвентарь — это скакалка, пишет "СЭ".

Уточнения

Адриа́на Ли́ма (порт. Adriana Lima; род. 12 июня 1981, Салвадор, штат Баия, Бразилия) — бразильская супермодель, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline.

