Эликсир молодости найден: этот вид спорта продлит жизнь лучше других

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Всем известно, что тренировки улучшают здоровье и увеличивают продолжительность жизни. Однако есть виды спорта, которые особенно полезны в этом плане.

Фото: flickr.com by JC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Российский теннисист Андрей Рублев

В ходе исследования датские учёные обследовали 8,5 тыс. здоровых взрослых людей. За 25 лет наблюдений умерло 4,5 тыс. участников. Оказалось, что командные виды спорта особенно полезны с точки зрения долголетия.

Абсолютным лидером является теннис, способный продлить продолжительность жизни в среднем на 9,7 года. Игроки в бадминтон могут рассчитывать на дополнительные 6,2 года, футболисты — на 4,7 года.

Плавание продлит жизнь на 3,4 года, бег трусцой (3,2 года) и гимнастика (3,1 года).

Дело в том, что командные виды спорта пробуждают в людях детский инстинкт игры, который является настоящим источником молодости, пишет "СЭ".

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

