Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политический взрыв Германии: в стране зреет скандал из-за смены конституции
Сенсационная методика омоложения: минус 10 лет без боли и реабилитации!
Власть 51-ого штата: в Канаде сменилось руководство
Трамп за столом переговоров: Запад будет умолять Путина пощадить ВСУ
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере
Орех, который не любят садоводы: какие проблемы он создаёт
Эти 7 продуктов запрещены для собак, но они всё равно оказываются в миске
Разочарование по-украински: Киев не принимает отказ НАТО
Гренландия против — остров готов постоять за свою независимость после слов Трампа

Эликсир молодости найден: этот вид спорта продлит жизнь лучше других

1:09
Спорт

Всем известно, что тренировки улучшают здоровье и увеличивают продолжительность жизни. Однако есть виды спорта, которые особенно полезны в этом плане.

Российский теннисист Андрей Рублев
Фото: flickr.com by JC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Российский теннисист Андрей Рублев

В ходе исследования датские учёные обследовали 8,5 тыс. здоровых взрослых людей. За 25 лет наблюдений умерло 4,5 тыс. участников. Оказалось, что командные виды спорта особенно полезны с точки зрения долголетия.

Абсолютным лидером является теннис, способный продлить продолжительность жизни в среднем на 9,7 года. Игроки в бадминтон могут рассчитывать на дополнительные 6,2 года, футболисты — на 4,7 года.

Плавание продлит жизнь на 3,4 года, бег трусцой (3,2 года) и гимнастика (3,1 года).

Дело в том, что командные виды спорта пробуждают в людях детский инстинкт игры, который является настоящим источником молодости, пишет "СЭ".

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Последние материалы
Власть 51-ого штата: в Канаде сменилось руководство
Трамп за столом переговоров: Запад будет умолять Путина пощадить ВСУ
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере
Орех, который не любят садоводы: какие проблемы он создаёт
Эти 7 продуктов запрещены для собак, но они всё равно оказываются в миске
Разочарование по-украински: Киев не принимает отказ НАТО
В США рассказали о получении Алжиром российских Су-35
Гренландия против — остров готов постоять за свою независимость после слов Трампа
Место для лагерей — Украина собиралась использовать территорию Белоруссии для содержания пленных
Mercedes и Китай: неожиданный союз, который изменит автопром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.