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Спорт с любимым вреден! Почему парам лучше отказаться от совместных тренировок?

1:03
Спорт

Учёные из Сингапура уверены, что занятия спортом со своим возлюбленным негативно влияют на эффективность тренировок.

Ходьба по лестнице
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Ходьба по лестнице

В их исследовании приняли участие 240 человек в возрасте от 54 до 72 лет. Они носили специальные фитнес-трекеры.

Так отлеживались: количество шагов, частота сердечных сокращений, пройденное расстояние, сожжённые калории, минуты активности и данные о сне. Все эти люди были женаты и жили со своими супругами.

Участников разделили на две группы: первая тренировалась парами, вторая занималась самостоятельно.

Оказывается, тренировка в паре негативно влияет на её эффективность. Так, изменение повседневных привычек требует серьёзной перестановки устоявшихся привычек.

Это затрудняет включение тренировок в распорядок дня и может привести к демотивирующему эффекту, сообщили в Международном журнале взаимодействия человека и компьютера.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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