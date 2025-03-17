Спорт с любимым вреден! Почему парам лучше отказаться от совместных тренировок?

Учёные из Сингапура уверены, что занятия спортом со своим возлюбленным негативно влияют на эффективность тренировок.
В их исследовании приняли участие 240 человек в возрасте от 54 до 72 лет. Они носили специальные фитнес-трекеры.
Так отлеживались: количество шагов, частота сердечных сокращений, пройденное расстояние, сожжённые калории, минуты активности и данные о сне. Все эти люди были женаты и жили со своими супругами.
Участников разделили на две группы: первая тренировалась парами, вторая занималась самостоятельно.
Оказывается, тренировка в паре негативно влияет на её эффективность. Так, изменение повседневных привычек требует серьёзной перестановки устоявшихся привычек.
Это затрудняет включение тренировок в распорядок дня и может привести к демотивирующему эффекту, сообщили в Международном журнале взаимодействия человека и компьютера.
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?