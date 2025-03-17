Спорт с любимым вреден! Почему парам лучше отказаться от совместных тренировок?

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Учёные из Сингапура уверены, что занятия спортом со своим возлюбленным негативно влияют на эффективность тренировок.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

В их исследовании приняли участие 240 человек в возрасте от 54 до 72 лет. Они носили специальные фитнес-трекеры.

Так отлеживались: количество шагов, частота сердечных сокращений, пройденное расстояние, сожжённые калории, минуты активности и данные о сне. Все эти люди были женаты и жили со своими супругами.

Участников разделили на две группы: первая тренировалась парами, вторая занималась самостоятельно.

Оказывается, тренировка в паре негативно влияет на её эффективность. Так, изменение повседневных привычек требует серьёзной перестановки устоявшихся привычек.

Это затрудняет включение тренировок в распорядок дня и может привести к демотивирующему эффекту, сообщили в Международном журнале взаимодействия человека и компьютера.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

