Жир испаряется: вот что на самом деле происходит с телом, когда вы худеете

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Когда человек худеет, жир в организме используется в качестве энергии. Лишний вес уходит благодаря химическими реакциями, которые приводят к выделению углекислого газа и воды. Об этом рассказала нутрициолог Елена Богатова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

"Основной механизм, через который мы теряем жир, — это окисление жировых молекул, в ходе чего они разрушаются. Этот процесс происходит внутри наших клеток, в особенности в митохондриях", — цитирует эксперта "СЭ".

В это время углеродные атомы, которые есть в жире, соединяются с молекулярным кислородом из вдыхаемого воздуха и образуют углекислый газ (CO2).

После этого продукт метаболизма уходит из организма через лёгкие, когда человек выдыхает воздух. Оказывается, большая часть "потерянного" жира фактически выходит в виде углекислого газа при выдохе.

Важно! Усиленное дыхание не поможет вам быстро похудеть. Во время тренировок мы дышим быстрее и глубже, чтобы улучшить поступление кислорода в организм, но это не означает, что увеличение производства углекислого газа напрямую приводит к снижению веса.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

