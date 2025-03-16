На весах больше 100 кг? Начать худеть людям с ожирением нужно с этого

Ожирение — хроническое нарушение обмена веществ, которое проявляется в виде увеличения объёма жировой ткани и массы тела. Как людям с избыточным весом начать худеть?
Чем больше лишний вес, тем внимательнее нужно подходить к тренировкам. Делать первый шаг в похудении нужно правильно. План похудения в таком случае должен выстраиваться, в первую очередь, безопасно для организма.
Есть кардио и силовые упражнения. Первые направлены на улучшение работы сердечно-сосудистой системы и повышение выносливости организма. Силовые помогут развить силу и выносливость мышц.
Обе группы упражнений стоит использовать в тренировочном плане, это создаст баланс и позволит достичь результата. Однако для результата обязательно нужно следить за питанием и режимом сна.
Нутрициолог поможет составить индивидуальный правильный и сбалансированный рацион.
Важно соблюдать: уменьшение порций, употребление меньшего количества жирной пищи, ограничение мучного и сладкого, пишет "СЭ".
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?