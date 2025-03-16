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На весах больше 100 кг? Начать худеть людям с ожирением нужно с этого

1:49
Спорт

Ожирение — хроническое нарушение обмена веществ, которое проявляется в виде увеличения объёма жировой ткани и массы тела. Как людям с избыточным весом начать худеть?

ожирение, талия
Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain
ожирение, талия

Чем больше лишний вес, тем внимательнее нужно подходить к тренировкам. Делать первый шаг в похудении нужно правильно. План похудения в таком случае должен выстраиваться, в первую очередь, безопасно для организма.

  • И силовые тренировки, и кардионагрузки помогают сбрасывать вес.
  • Тренировки облегчают создание энергетического дефицита, помогая снизить массу висцерального жира;
  • Уменьшается содержание в крови жирных кислот и биологически активных веществ, выделяемых жировыми клетками. Нормализуется липидный состав крови и восстанавливается чувствительность инсулиновых рецепторов;
  • Во время мышечной работы различные регуляторные сигналы усиливают реакцию клеток на инсулин;
  • Во время тренировок мышцы расходуют гликоген, низкий уровень гликогена повышает чувствительность клеток к инсулину.

Как тренироваться?

Есть кардио и силовые упражнения. Первые направлены на улучшение работы сердечно-сосудистой системы и повышение выносливости организма. Силовые помогут развить силу и выносливость мышц.

Обе группы упражнений стоит использовать в тренировочном плане, это создаст баланс и позволит достичь результата. Однако для результата обязательно нужно следить за питанием и режимом сна.

Нутрициолог поможет составить индивидуальный правильный и сбалансированный рацион.

Важно соблюдать: уменьшение порций, употребление меньшего количества жирной пищи, ограничение мучного и сладкого, пишет "СЭ".

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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