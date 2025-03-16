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Вот что произойдёт с телом, если делать планку каждый день

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Спорт

Эксперты рассказали, почему каждый день нужно делать планку.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Во время выполнения упражнения вы опираетесь на предплечья и пальцы ног и стараетесь держать корпус и ноги на прямой линии. Это создаёт большую нагрузку на всё тело.

Плюсы планки:

  1. Предотвращает боли в спине. Она очень полезна для осанки.
  2. Ускоряет метаболизм. Вы худеете и наращиваете мышцы одновременно.
  3. Она растягивает именно те группы мышц, которые часто напрягаются при стрессе и перенапряжении.
  4. Вы растянете все задние группы мышц: плечи, лопатки, бёдра, икры, ступни и даже пальцы ног.
  5. Благодаря этому повседневные движения станут легче и снизится риск травм во время тренировок, пишет "СЭ".

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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