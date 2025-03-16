Вот что произойдёт с телом, если делать планку каждый день

Эксперты рассказали, почему каждый день нужно делать планку.
Во время выполнения упражнения вы опираетесь на предплечья и пальцы ног и стараетесь держать корпус и ноги на прямой линии. Это создаёт большую нагрузку на всё тело.
Плюсы планки:
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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