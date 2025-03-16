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После 65 лет вы будете высыпаться как младенец! Помогут эти тренировки

1:11
Спорт

70 процентов населения старше 65 лет страдают от проблем со сном. Из-за этого у них появляются стресс, неправильный режим сна, проблемы со здоровьем и гормональные изменения. Справиться с этим помогут силовые тренировки.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Люди в зрелом возрасте чаще просыпаются по ночам в туалет, случаются приливы жара и потливости. Храп у пожилых тоже становится проблемой чаще, чем у молодых людей. Спорт помогает справляться с этими проблемами.

Так, комбинированные упражнения улучшили индекс качества сна у пожилых всего на 2,35 балла, аэробные упражнения — на 4,35 балла, а упражнения на силу и сопротивление показали результат в 5,75 балла. Об этом сообщили авторы новой научной работы.

Людям после 65 лет трудно выполнять силовые тренировки, однако можно подобрать комфортную нагрузку. Например, упражнения с небольшими отягощениями или с использованием собственного веса.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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