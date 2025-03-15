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Забудьте про утренние пробежки: вечерний спорт творит невозможное — сахар в крови тает на глазах

1:09
Спорт

Учёные из Сиднейского университета наконец разузнали, в какое время суток лучше всего тренироваться.

Фитнес-тренер Карина Ходова
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Фитнес-тренер Карина Ходова

Оказалось, что у людей с ожирением, тренировавшихся после 18:00, на 61% меньше риск смерти и на 36% — развития сердечных заболеваний по сравнению с людьми с ожирением, которые вообще не тренировались. Эффект был и в группе, тренировавшейся по утрам, однако намного ниже.

Есть теории, объясняющие эту тенденцию. Например, уровень сахара в крови часто повышается в конце дня.

Если вы занимаетесь спортом, когда уровень сахара в крови относительно высок, мышцы могут вытягивать лишний сахар из кровотока и использовать его в качестве топлива, давая вам больше энергии и помогая увеличить количество сжигаемых калорий. Со временем вы худеете. Кроме того, ваше здоровье становится крепче, пишет "Чемпионат".

Еще, по словам исследователей, занятия спортом по вечерам помогают снизить кровяное давление в ночное время, что может снизить риск сердечных заболеваний.

Уточнения

Си́дне́й (англ. Sydney, произносится [ˈsɪdni] ) — самый старый и второй по размеру город Австралии площадью 12 144,6 км², население которого по переписи 2020 года составляло 5 367 206 человек.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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