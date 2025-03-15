Голивудская звезда раскрыла главный секрет идеальной фигуры

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Певица и актриса Дженнифер Лопес долгие годы остаётся эталоном женственности. Фигуре 54-летней звезды завидуют миллионы женщин по всему миру. В чём же секрет стройности Лопес?

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженнифер Лопес

Певица рассказала, что поддерживать форму ей удаётся благодаря постоянным физическим нагрузкам. Она регулярно посещает спортзал и тренируется дома. Когда звезда бывает задействована в кинопроектах, её физическая нагрузка становится в два раза более серьёзной, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

