-10 кг за две недели! Назван самый простой способ сбросить вес

Начни худеть уже сегодня! Диетолог Елена Стрельникова перечислила шаги для того, чтобы начать любоваться своей фигурой уже через две недели.
По её словам, сначала нужно пересмотреть подход к питанию. Диетолог советует отказаться от фастфуда, полуфабрикатов и сладкого. Стоит обратить внимание на мясные и рыбные блюда, молочные продукты, овощи и фрукты, зелень, злаки и яйца.
"Важно выбирать "чистые продукты". Креветки, приготовленные вами дома, не равно креветкам из фастфуда — ни по калорийности, ни по качеству питательных веществ, — цитирует эксперта "Чемпионат".
Диетолог добавила, что также важен питьевой режим и дисциплина.
Дието́лог — специалист в области здорового питания, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.
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