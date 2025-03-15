-10 кг за две недели! Назван самый простой способ сбросить вес

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Начни худеть уже сегодня! Диетолог Елена Стрельникова перечислила шаги для того, чтобы начать любоваться своей фигурой уже через две недели.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

По её словам, сначала нужно пересмотреть подход к питанию. Диетолог советует отказаться от фастфуда, полуфабрикатов и сладкого. Стоит обратить внимание на мясные и рыбные блюда, молочные продукты, овощи и фрукты, зелень, злаки и яйца.

"Важно выбирать "чистые продукты". Креветки, приготовленные вами дома, не равно креветкам из фастфуда — ни по калорийности, ни по качеству питательных веществ, — цитирует эксперта "Чемпионат".

Диетолог добавила, что также важен питьевой режим и дисциплина.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области здорового питания, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

