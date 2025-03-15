Плюс 500 ккал за день: врач назвала продукты, из-за которых растёт вес — исключите из рациона немедленно

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вес может увеличиваться даже при соблюдении диеты. Почему так происходит, объяснила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

"Лишний вес не возникает просто так. Основная причина — избыток калорий: вы можете не осознавать, сколько калорий скрыто в ваших перекусах и напитках", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Врач привела пример. Капучино с сиропом добавляет 200 ккал, горсть орехов — 150 ккал, заправка для салата — 120 ккал, а кусочек шоколада — 100 ккал. За день это превращается в дополнительные 500 ккал.

Нарушения в метаболизме, гормональные факторы и неправильные пищевые привычки тоже могут повлиять на то, что вы не худеете. Важно учитывать все аспекты своего образа жизни, чтобы понять причину.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

