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Плюс 500 ккал за день: врач назвала продукты, из-за которых растёт вес — исключите из рациона немедленно

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Спорт

Вес может увеличиваться даже при соблюдении диеты. Почему так происходит, объяснила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

"Лишний вес не возникает просто так. Основная причина — избыток калорий: вы можете не осознавать, сколько калорий скрыто в ваших перекусах и напитках", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Врач привела пример. Капучино с сиропом добавляет 200 ккал, горсть орехов — 150 ккал, заправка для салата — 120 ккал, а кусочек шоколада — 100 ккал. За день это превращается в дополнительные 500 ккал.

Нарушения в метаболизме, гормональные факторы и неправильные пищевые привычки тоже могут повлиять на то, что вы не худеете. Важно учитывать все аспекты своего образа жизни, чтобы понять причину.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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