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Идеальная тренировка для лентяев! Упражнения лёжа помогут быть в отличной форме

1:54
Спорт

Партерная хореография — это занятия балетом, классическим экзорсисом в положении лёжа. Такие тренировки помогают балеринам оставаться в отличной физической форме и отточить движения до совершенства.

Упражнение ягодичный мостик
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение ягодичный мостик

Поскольку движения выполняются лёжа, можно сконцентрироваться на определённой группе мышц, на конкретном движении. Партерная хореография подойдёт вам, если у вас есть медицинские ограничения к осевой нагрузке (диагноз пяточная шпора).

"Уголок"

Поднимаем сразу две ноги вверх, а корпус отводим немного назад, под углом 30-40 градусов от пола. Фиксируем данное положение.

Подъёмы ног

  • В направлении множество различных подъёмов ног, например, вариация релевелян, которая выполняется в партере. Подъёмы выполняются лёжа на спине, при этом важно следить за тем, чтобы поясница была прижата к полу, таз подкручен.
  • Руки можно развести по сторонам, ноги — вытянуть и зафиксировать в выворотном положении, мизинцы стремятся к полу, колени смотрят в стороны. Начинаем подъёмы ног наверх поочерёдно.
  • Прямая нога поднимается максимально высоко и медленно опускается обратно.

Упражнение на укрепление мышц спины

  • Исходное положение — лёжа на животе, ноги вытянуты и соединены вместе. Можно их вывернуть, то есть стремимся пятки прижать к полу, но можно оставить их параллельно друг другу.
  • Добавляем третью позицию рук — овал над головой. То есть руки лежат на полу, шея ровная, не задираем её назад, ягодицы зажаты, живот подтянут.
  • Теперь начинаем осуществлять подъёмы корпуса наверх и медленно опускаться вниз. В верхней точке можно фиксировать корпус на 8-16 счетов.

Уточнения

Лень (такжебезде́лье, реже — ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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