Зарядка для сжигания жира: эти упражнения ускорят процесс похудения

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Чтобы эффективно бороться с лишним весом, важно включать в утреннюю зарядку определенные упражнения.

Фото: freepik мышцы пресса

Начинаем с разминки

Перед тем как перейти к активным упражнениям, стоит подготовить тело. Легкая разминка — ключ к эффективной тренировке. Быстрая ходьба на месте, махи руками и ногами разогреют мышцы и подготовят их к нагрузке.

Кардио для разгона метаболизма

После разминки важно добавить кардиоупражнения. Бабаян советует выбирать те, которые ускоряют обмен веществ: бег на месте, прыжки со скакалкой или даже простые танцевальные движения. Это поможет запустить процесс сжигания калорий и повысить общий тонус организма.

Силовые упражнения — обязательны!

Кардио — это хорошо, но без силовых нагрузок процесс похудения будет менее эффективным. Эксперт рекомендует включить в комплекс:

Отжимания

Приседания

Планку

Эти упражнения помогают укрепить мышцы, ускорить метаболизм и сделать тело более подтянутым. Главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки.

Как убрать выпирающий живот

Не стоит забывать и о прессе. Отличным упражнением для плоского живота является "велосипед". Оно активно задействует как глубокие, так и поверхностные мышцы брюшного пресса, помогая сформировать красивый силуэт.

Регулярная утренняя зарядка с кардио- и силовыми упражнениями — эффективный способ ускорить процесс похудения и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

