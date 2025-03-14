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Зарядка для сжигания жира: эти упражнения ускорят процесс похудения

1:37
Спорт

Чтобы эффективно бороться с лишним весом, важно включать в утреннюю зарядку определенные упражнения.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Начинаем с разминки

Перед тем как перейти к активным упражнениям, стоит подготовить тело. Легкая разминка — ключ к эффективной тренировке. Быстрая ходьба на месте, махи руками и ногами разогреют мышцы и подготовят их к нагрузке.

Кардио для разгона метаболизма

После разминки важно добавить кардиоупражнения. Бабаян советует выбирать те, которые ускоряют обмен веществ: бег на месте, прыжки со скакалкой или даже простые танцевальные движения. Это поможет запустить процесс сжигания калорий и повысить общий тонус организма.

Силовые упражнения — обязательны!

Кардио — это хорошо, но без силовых нагрузок процесс похудения будет менее эффективным. Эксперт рекомендует включить в комплекс:

  • Отжимания
  • Приседания
  • Планку

Эти упражнения помогают укрепить мышцы, ускорить метаболизм и сделать тело более подтянутым. Главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки.

Как убрать выпирающий живот

Не стоит забывать и о прессе. Отличным упражнением для плоского живота является "велосипед". Оно активно задействует как глубокие, так и поверхностные мышцы брюшного пресса, помогая сформировать красивый силуэт.

Регулярная утренняя зарядка с кардио- и силовыми упражнениями — эффективный способ ускорить процесс похудения и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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