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Минус сантиметры на талии: простой план тренировок, который работает

Спорт

Хотите избавиться от большого живота всего за месяц? Регулярное выполнение специального комплекса упражнений приведет к заметным результатам. В его программу входят:

Тонкая талия
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Тонкая талия
  • Обратные, боковые и классические скручивания
  • Подъемы таза
  • Планка с приведением колена
  • Велосипед
  • Ножницы
  • Русские скручивания
  • V-образные скручивания
  • Упражнение "скалолаз"

Такой тренинг не только поможет обрести рельефный пресс, но и укрепит корпус. Это, в свою очередь, снизит риск болей в пояснице, улучшит осанку, облегчит дыхание и уменьшит объем талии.

Упражнение "велосипед" отлично воздействует как на глубокие, так и на поверхностные мышцы живота, способствуя его подтяжке.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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