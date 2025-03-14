Минус сантиметры на талии: простой план тренировок, который работает

Хотите избавиться от большого живота всего за месяц? Регулярное выполнение специального комплекса упражнений приведет к заметным результатам. В его программу входят:

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Обратные, боковые и классические скручивания

Подъемы таза

Планка с приведением колена

Велосипед

Ножницы

Русские скручивания

V-образные скручивания

Упражнение "скалолаз"

Такой тренинг не только поможет обрести рельефный пресс, но и укрепит корпус. Это, в свою очередь, снизит риск болей в пояснице, улучшит осанку, облегчит дыхание и уменьшит объем талии.

Упражнение "велосипед" отлично воздействует как на глубокие, так и на поверхностные мышцы живота, способствуя его подтяжке.