Минус сантиметры на талии: простой план тренировок, который работает

Хотите избавиться от большого живота всего за месяц? Регулярное выполнение специального комплекса упражнений приведет к заметным результатам. В его программу входят:
Такой тренинг не только поможет обрести рельефный пресс, но и укрепит корпус. Это, в свою очередь, снизит риск болей в пояснице, улучшит осанку, облегчит дыхание и уменьшит объем талии.
Упражнение "велосипед" отлично воздействует как на глубокие, так и на поверхностные мышцы живота, способствуя его подтяжке.
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!