Забудьте о скучных тренировках: боди-балет и барре – фитнес с душой

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Боди-балет и барре — направления фитнеса, которые несколько лет назад стали набирать в России популярность. Они основаны на сочетании классической хореографии с элементами йоги, пилатеса и стретчинга.

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Барре — комплекс упражнений, которые выполняются у классического балетного станка с использованием дополнительного инвентаря: мячей, фитнес-резинок и эластичных эспандеров. Это вид фитнеса поможет вам прокачать мышцы ног, ягодицы и спину. Спина же на барре не подкачивается напрямую, а укрепляется за счёт определённого положения корпуса.

Занятие боди-балетом проходит без использования опоры или дополнительного инвентаря. Упражнения заставляют работать мышцы всего тела.

Вам подойдут эти фитнес-направления, если ваша цель: укрепить мышечный корсет и улучшить подвижность суставов; стать выносливее; скорректировать фигуру: подтянуть мышцы и немного сбросить вес; улучшить осанку; развить координацию и баланс; научиться чувствовать своё тело; поддерживать здоровый образ жизни и оптимальный уровень физической активности в течение недели.

Уточнения

Barre (написание по-русски — барре, барр, от фр. barre [ˈb̥ɑːɑ] — «балетный станок») — система физических упражнений (фитнеса), основанная на сочетании балетных упражнений, упражнений функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги.

