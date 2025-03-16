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Забудьте о скучных тренировках: боди-балет и барре – фитнес с душой

1:12
Спорт

Боди-балет и барре — направления фитнеса, которые несколько лет назад стали набирать в России популярность. Они основаны на сочетании классической хореографии с элементами йоги, пилатеса и стретчинга.

танцы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
танцы

Барре — комплекс упражнений, которые выполняются у классического балетного станка с использованием дополнительного инвентаря: мячей, фитнес-резинок и эластичных эспандеров. Это вид фитнеса поможет вам прокачать мышцы ног, ягодицы и спину. Спина же на барре не подкачивается напрямую, а укрепляется за счёт определённого положения корпуса.

Занятие боди-балетом проходит без использования опоры или дополнительного инвентаря. Упражнения заставляют работать мышцы всего тела.

Вам подойдут эти фитнес-направления, если ваша цель: укрепить мышечный корсет и улучшить подвижность суставов; стать выносливее; скорректировать фигуру: подтянуть мышцы и немного сбросить вес; улучшить осанку; развить координацию и баланс; научиться чувствовать своё тело; поддерживать здоровый образ жизни и оптимальный уровень физической активности в течение недели.

Уточнения

Barre (написание по-русски — барре, барр, от фр. barre [ˈb̥ɑːɑ] — «балетный станок») — система физических упражнений (фитнеса), основанная на сочетании балетных упражнений, упражнений функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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