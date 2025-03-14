Что будет с телом, если заниматься классической хореографией?

Классическая хореография — не только про постановки в Большом театре. Балет помогает обрести крепкие мышцы, красивую осанку и ощущение лёгкости и красоты от своего тела.
"Подружиться с упражнениями из классической хореографии можно в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Главное — желание и целеустремлённость", — цитирует тренера Акулину Бахтурину "Чемпионат".
Благодаря классической хореографии, по словам эксперта, вы сможете скорректировать свою фигуру. У вас подтянутся мышцы живота, ягодиц, ног, появится пластика.
Кроме того, благодаря балету вам гарантирована красивая осанка, которая сохраняется и за пределами зала.
Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.
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