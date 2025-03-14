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Что будет с телом, если заниматься классической хореографией?

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Спорт

Классическая хореография — не только про постановки в Большом театре. Балет помогает обрести крепкие мышцы, красивую осанку и ощущение лёгкости и красоты от своего тела.

Тренировка по барре
Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тренировка по барре

"Подружиться с упражнениями из классической хореографии можно в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Главное — желание и целеустремлённость", — цитирует тренера Акулину Бахтурину "Чемпионат".

Благодаря классической хореографии, по словам эксперта, вы сможете скорректировать свою фигуру. У вас подтянутся мышцы живота, ягодиц, ног, появится пластика.

Кроме того, благодаря балету вам гарантирована красивая осанка, которая сохраняется и за пределами зала.

Уточнения

Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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